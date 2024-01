El DT de Rincón dijo que Roca era un «equipo mañoso» y en el Naranja le contestaron

Deportivo Rincón y Deportivo Roca son los dos equipos zonales que más lejos llegaron en el Regional Amateur y ayer disputaron una semifinal de ida caliente.

Fue 1 a 0 para el León en su cancha con un polémico penal que el árbitro Lucas Gómez sancionó por una dudosa falta a Alfredo Armoa que luego ejecutó David Boquín en el único tanto del encuentro. El próximo domingo será la vuelta en el Luis Maiolino.

En Roca quedaron muy molestos con el arbitraje de Gómez del que ya dudaban en la previa por sus discutidas actuaciones en numerosos partidos.

Marcos González fue lapidario con la actitud de Roca. (Foto: Matías Subat)

En Rincón tampoco gustó la actitud de los visitantes y el entrenador, Marcos González, no se guardó nada en la nota post partido con «El Búnker Deportivo» para la radio LU19.

«Jugamos con un equipo muy mañoso, protestan todo. No sé si fue penal, no me interesa. Ahora entiendo por qué pasó lo que pasó con La Amistad, alguien lo tiene que decir, son insoportables«, disparó González en alusión a la gresca final en Cipolletti en la llave de octavos de final.

«Creamos más situaciones pero cuando jugás con esta clase de equipos es imposible, se la pasan protestando e insultando. No hicimos el partido que queríamos, fue el peor en este torneo. No tuvimos la tranquilidad ante un rival incómodo», continuó el DT del equipo neuquino.

«Roca tiene buenos jugadores y un buen entrenador pero se la pasan protestando. Me gusta que los partidos se jueguen dentro de la cancha. Ellos se llevaron un buen resultado, nosotros queríamos un gol más de ventaja», concluyó.

Rincón ganó la ida 1 a 0 ante Roca. (Foto: Fabián Ceballos)

Del otro lado, Diego Napolitano recogió el guante y le contestó: «Yo no conocía al técnico de Rincón, nos ninguneó bastante durante el partido, con muy poca humildad. Yo en el lugar de él si me traen 18 refuerzos que cobran arriba de 3 cifras y vienen de otras categorías no me daría la cara para hablar. Hay que ser respetuoso, no vaya a ser cosa que el equipo mañoso pase a la final y él se tenga que volver a su casa».

En diálogo con «Entre Redes» de RN Radio, el entrenador de Deportivo Roca también apuntó contra el arbitraje. «Traer árbitros de más de 1.000 kilómetros es totalmente sospechoso y termina pasando que perdés sin que el rival te haya hecho goles, únicamente por un penal inventado. La sensación es de amargura y de tristeza, pero nos dejaron con vida y en 6 días tenemos revancha», aseguró.

Diego Napolitano, técnico de Deportivo Roca. (Foto: Andrés Maripe)

Sobre el polémico penal, Napolitano comentó: «Rechaza el jugador nuestro, la jugada sigue y escuchamos el silbatazo. Pensamos que podía ser offside y cuando indicó el punto penal quedamos sorprendidos, nadie entendía nada ni los jugadores de ellos. El línea tampoco sabía qué cobró. El banco de suplentes de ellos nos pedía perdón y nos reconocían que no era la manera. Molesta, da bronca pero es moneda corriente. Nos deja en un lugar complicado, nos hace pensar si vale la pena el sacrificio y el trabajo que se hace».

Sobre el duelo de ida y lo que viene para la vuelta, el técnico analizó: «Fue un partido muy duro, no esperábamos menos, es una semifinal con los cuatro mejores de la Patagonia. Rincón invirtió y se reforzó para pelear el ascenso. Ellos tienen un gran equipo, con jugadores de otra categoría, si salimos a buscarlo corremos mucho riesgo, hay que hacerlo sin desprotegerse».

«Son partidos donde los detalles son claves, tenemos que aprovechar las que tengamos. Este grupo merece pasar a la final«, concluyó.

