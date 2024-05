Un golazo de Alejandro Garnacho fue elegido como mejor de la temporada en la Premier League

Alejandro Garnacho y Alexis Mac Allister finalizaron la temporada como dos de las máximas figuras en la Premier League. El volante del Liverpool terminó en la tercera posición, mientras que el delantero de los Diablos Rojos tuvo una gran campaña personal pero no se tradujo en el equipo. Gracias a sus tantos, ambos fueron nominados al mejor gol de año. Y Garnacho se quedó con el premio.

Tanto el delantero del Manchester United como el volante del Liverpool anotaron goles extraordinarios en la temporada 2023/24 en Inglaterra y son candidatos a seguir los pasos de Erik Lamela, que ganó el galardón años atrás con la camiseta de Tottenham.

El ex Boca convirtió su gol luego de un fuerte remate desde afuera del área en el triunfo 4-3 ante Fulham, por la fecha 14 de la Premier League.

