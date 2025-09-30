El inesperado viaje de Leandro Paredes en su día libre de Boca: «Visita sorpresa»

Luego de la caída ante Defensa y Justicia por 2-1 en Florencio Varela, los jugadores de Boca tuvieron el día libre este lunes luego de la decisión del cuerpo técnico. Una de las figuras sorprendió con un inesperado viaje.

Leandro Paredes aprovechó el día libre y viajó a Rosario para visitar de sorpresa a Ángel Di María. Las familias de los campeones del mundo se juntaron en la ciudad santafesina y compartieron un gran momento.

El volante del Xeneize venía de anotar el primer gol desde su regreso el sábado pasado. Luego del partido, tomó su auto y manejó las tres horas y media que separan Buenos Aires de Rosario. El ex Roma viajó junto a su esposa y sus hijos. Allá fueron recibidos por Fideo y su familia.

La visita de Leandro Paredes a Ángel Di María.

Mediante historias de Instagram, la esposa del mediocampista de Boca compartió algunas fotos del encuentro. En la primera aparece Paredes conduciendo por la autopista; luego una de Ángel y Jorgelina con el pequeño Lautaro, de apenas seis meses.

El encuentro entre Di María y Paredes en Rosario Central vs Boca

Hace algunas semanas coincidieron en el Gigante de Arroyito, en lo que fue empate 1-1 entre Central y Boca por la octava fecha del Torneo Clausura. En aquel encuentro, Fideo anotó un golazo olímpico y una vez que finalizó el partido, se refirió al encuentro con Paredes: «Hablamos solamente hoy un rato. Sabía que iba a venir una (patada), se la devolví en otra. Era sabido de parte de él, es un jugador temperamental y dentro de la cancha no hay amigos ni nada. Todo bien».

Por su parte, Paredes declaró: «Para mí es un placer. Disfruté mucho con él al lado. Tuve la suerte de compartir muchos años en el Paris Saint-Germain, en la Juventus, en la Selección. Primera vez que juego en contra y lo disfruté muchísimo, y obviamente que parte del gol es por su calidad«.