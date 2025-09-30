El complicado panorama de Boca para entrar a la Libertadores: ¿Cómo quedó ubicado en la tabla Anual?

El xeneize perdió frente al equipo de Florencio Varela y bajó algunas posiciones en la tabla Anual. Mirá acá cómo quedó ubicado el conjunto de Russo de cara a la clasificación a la Copa Libertadores.

El complicado panorama de Boca: ¿Cómo quedó ubicado en la tabla Anual?

El último sábado, Boca sufrió una dura derrota frente a Defensa y Justicia por 2-1. El equipo xeneize, que no contó en el banco con Miguel Ángel Russo, por indisposición médica, perdió y dejó pasar una imperdible chance de escalar puestos en la tabla Anual.

El gran objetivo de Boca en lo que resta de 2025 es la clasificación a la Copa Libertadores, ya que el equipo de La Ribera no juega la fase de grupos de la competencia internacional desde el 2023.

En su pelea por entrar a la Copa, Boca solo tiene dos formas de clasificar: salir campeón del torneo Clausura o quedar ubicado en las tres primeras posiciones de la tabla Anual.

Cómo quedó ubicado Boca en la tabla Anual para entrar a la Libertadores

Tras sufrir su segunda derrota en el torneo Clausura, el panorama de Boca en la tabla Anual es complicado. Cabe destacar que los dos primeros de la acumulada clasifican directo a la fase de grupos, mientras que el tercero pasa a la segunda fase de los play offs.

Con la goleada de Rosario Central frente a Gimnasia, el equipo comandado con Holan se afirma en la primera colocación con 50 puntos y aún debe completar el segundo tiempo contra Sarmiento. Lo sigue River, que a pesar de perder con Riestra, está segundo con 49.

El último que estaría entrando a la Libertadores sería Argentinos Juniors. El equipo de La Paternal le ganó a Aldosivi como visitante y se ubica arriba del Xeneize por diferencia de gol. Ambos conjuntos tienen 47 unidades, pero el Bicho tiene +19, contra el +18 de Boca.

La gran sorpresa del torneo es Deportivo Riestra, quien por el momento estaría entrando a Sudamericana, pero ojo: solo está un punto por debajo de Boca. Los otros equipos que estarían clasificando a la segunda competencia internacional serían: San Lorenzo, Tigre, Barracas y Huracan.