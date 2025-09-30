Boca retomó los entrenamientos sin Russo: Edinson Cavani podría volver ante Newell’s en la Bombonera

Boca Juniors retomó sus entrenamientos en el predio de Ezeiza sin la presencia de Miguel Ángel Russo, que continúa en reposo por indicación médica. Luego del traspié en Florencio Varela, el Xeneize se prepara para el cruce con Newell’s y espera recuperar a Edinson Cavani y Carlos Palacios.

En el inicio de la semana, el plantel trabajó bajo la dirección de Claudio Úbeda, mientras Miguel sigue un tratamiento por su enfermedad de base. Por esta razón, Russo no estuvo el sábado pasado en Florencio Varela donde Boca cayó frente a Defensa y Justicia.

El regreso al trabajo se centró en la recuperación de Edinson Cavani, capitán del equipo, quien se perdió los últimos dos encuentros por una distensión en el psoas derecho. El delantero uruguayo apunta a estar disponible para el partido del próximo fin de semana ante Newell’s en la Bombonera.

Con la posible vuelta de Cavani y la titularidad de Leandro Paredes, antes de sus compromisos con la Selección Argentina, Boca quiere regresar a la zona de clasificación para la Copa Libertadores 2026. Tras la derrota en Florencio Varela, el equipo quedó fuera de esa posición y ahora se encuentra en zona de Copa Sudamericana.

Por su parte, Palacios sufrió la misma lesión en el músculo pectíneo izquierdo antes de jugar con el Halcón, con lo cual es más complejo que pueda estar en La Bombonera el próximo domingo. De hecho, quedó afuera de la convocatoria para la fecha FIFA de octubre con Chile.

Torneo Clausura: el posible once de Boca para enfrentar a Newell’s

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco o Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Edinson Cavani.

Cómo quedó ubicado Boca en la tabla Anual para entrar a la Copa Libertadores

Tras sufrir su segunda derrota en el torneo Clausura, el panorama de Boca en la tabla Anual es complicado. Cabe destacar que los dos primeros de la acumulada clasifican directo a la fase de grupos, mientras que el tercero pasa a la segunda fase de los play offs.

Con la goleada de Rosario Central frente a Gimnasia, el equipo comandado con Holan se afirma en la primera colocación con 50 puntos y aún debe completar el segundo tiempo contra Sarmiento. Lo sigue River, que a pesar de perder con Riestra, está segundo con 49.

El último que estaría entrando a la Libertadores sería Argentinos Juniors. El equipo de La Paternal le ganó a Aldosivi como visitante y se ubica arriba del Xeneize por diferencia de gol. Ambos conjuntos tienen 47 unidades, pero el Bicho tiene +19, contra el +18 de Boca.

La gran sorpresa del torneo es Deportivo Riestra, quien por el momento estaría entrando a Sudamericana, pero ojo: solo está un punto por debajo de Boca. Los otros equipos que estarían clasificando a la segunda competencia internacional serían: San Lorenzo, Tigre, Barracas y Huracan.