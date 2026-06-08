El Mundial 2026 ya se vive en RÍO NEGRO: cómo sumarte al nuevo canal de WhatsApp

El Mundial 2026 está a punto de empezar y los lectores del DIARIO RÍO NEGRO tienen una nueva vía de comunicación para conocer todas las novedades en el acto.

El canal de WhatsApp mundialista de la sección Podio ya está disponible y se puede acceder en este link. Es abierto y en un solo click ya formás parte.

Todas las noticias relacionadas con el Mundial 2026 serán compartidas en el nuevo canal de difusión para que los lectores tengan otra posibilidad de acceder al contenido.

Novedades, análisis, testimonios y la cobertura de cada partido de la Copa del Mundo que comienza el 11 de junio y en la que Argentina debutará el 16/06 contra Argelia.

Una vez que finalice el Mundial, el domingo 19 de julio, el canal de WhatsApp seguirá abierto y tendrá todas las noticias deportivas de la sección Podio.