El neuquino Víctor Manchafico es el tercer refuerzo de Cipolletti para el Federal A 2026

Cipolletti confirmó a su tercer refuerzo para el Federal A 2026. Se trata del defensor neuquino Víctor Manchafico, que llega después de 7 temporadas en Villa Mitre.

El zaguero de 39 años tenía la intención de retirarse en el club bahiense pero el nuevo entrenador, Diego Cochas, no lo iba a tener en cuenta.

Manchafico pasó por las inferiores de San Lorenzo y después jugó en Boca de Río Gallegos y Camioneros de General Rodríguez. Su último equipo en la región fue Independiente de Neuquén donde tuvo dos etapas (2009-2011 y 2015-2018).

El defensor se ha destacado por su firmeza en la marca, su prolijidad en la salida y su voz de mando en la última línea. A pesar de no tener una gran altura, sabe imponerse físicamente en los duelos.

El neuquino cumplirá 40 años en abril pero la edad no ha sido un impedimento y pudo mantener su nivel. Más allá de eso, dio a entender que podría ser su última temporada antes del retiro.

El Albinegro ya había confirmado al delantero Sebastián Jeldres y al mediocampista central Marcos Pérez. En los próximos días anunciaría más incorporaciones.