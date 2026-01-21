Regional Amateur: Deportivo Roca – La Amistad con día, horario y árbitro confirmado

La Amistad le ganó 2 a 0 a Deportivo Roca en la ida. (Foto: Florencia Salto)

Deportivo Roca recibirá a La Amistad el próximo domingo en el Luis Maiolino por la semifinal de vuelta de la zona patagónica del Regional Amateur.

El partido en cancha del Naranja será a las 18 horas con el arbitraje del viedmense Danilo Viola. Las entradas tendrán un valor de $10.000.

En la ida del último domingo, La Amistad se impuso 2 a 0 en Cipolletti con goles de Kevin Guajardo y Ariel González. Sacó una buena ventaja pero la serie todavía está abierta.

En la otra semifinal patagónica, Jorge Newbery le ganó 3 a 1 a Boxing en Comodoro Rivadavia. La vuelta en Río Gallegos será el domingo a las 17 con Kevin Bustos como árbitro.

Los dos que avancen a la final jugarán una serie ida y vuelta que será el domingo 01/02 y el 08/02. El que pase de los rionegrinos definirá de local. El ganador de esa llave jugará una final por el ascenso con el vencedor de otra región en cancha neutral el 15/02.