El palito de Salomón Rondón a River: «Fui muy criticado, pero hice 30 goles este año»

El año deportivo está llegando a su fin pero todavía queda un partido clave que definirá al campeón intercontinental. Este miércoles, Pachuca enfrentará al Real Madrid y en la previa, un exjugador de River podría ser protagonista de la final. Aunque no se olvidó de su paso por el Millonario.

Salomón Rondón habló en la previa del cruce ante el Merengue y se refirió a su paso por el elenco de Núñez, donde no tuvo el nivel esperado.

Sin embargo, el venezolano dejó un contundente mensaje: «Si contamos Venezuela, llevo 30 goles en este año. Fui muy criticado cuando me fui de Argentina hacia México«. Y dejó una contundente opinión: «Creían que ya era una retirada, pero salió todo bien. He competido al máximo, como prometí al llegar a Pachuca».

En ese sentido, el goleador del Pachuca reflexionó sobre su temporada y aseguró que «me siento muy bien físicamente. El boxeo me ayuda mucho. Lo practico y me ayuda a desconectar y me da un plus increíble».

Mientras tanto, Rondón se prepara para el partido clave en la historia del Pachuca de este jueves, donde buscará dar el batacazo contra el Real Madrid desde las 14. Será transmitido por Directv.

El palito de Valentín Gómez contra la dirigencia de River

«De River nadie fue capaz de llamarme. No sé si me dolió, pero creo que no estuvo bueno», disparó Valentín Gómez en diálogo con Espn.

«Antes había hablado con algunos en River, pero bueno. Es entendible también porque en el medio echaron al entrenador (por Martín Demichelis) y lo entendí. Pero hubiera sido lo lógico que alguien me hubiera llamado», reflexionó.