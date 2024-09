El picante mensaje del DT de Gimnasia contra Boca por la Copa Argentina: «Jugamos cuando quieran»

Los cuartos de final están casi definidos en la Copa Argentina, solo falta conocer la programación de Boca-Gimnasia. Por lo que en la previa de conocerse la sede y la fecha, el entrenador del Lobo reveló el mensaje que les dio a los dirigentes del club.

«Con Boca jugamos cuando quieran y donde quieran, nada más avisen antes para planificar», fue el planteo de Marcelo Méndez a la dirigencia del elenco platense.

Este jueves, en diálogo con DSports, el técnico uruguayo opinó que «Sería ideal para nosotros saber cuándo vamos a jugar lo antes posible, para planificar. En qué fecha nos queda, ver si tenemos viaje de por medio y demás».

Aunque dejó en claro que «realmente no me desgasto con ese tema, porque sé cómo son las cosas. No voy a entrar en ese desgaste porque quita energía y estamos enfocados en otra cosa».

En un primer momento, la idea sería que el encuentro no se dispute durante fecha FIFA, tal como ocurrió con el Boca-Talleres de octavos de final que finalizó en polémica. Por otra parte, la dirigencia del Lobo está buscando que el cruce se juegue lo más cerca posible de La Plata.

«Nuestro deseo es que el hincha Gimnasia pueda recorrer los menos kilómetros posibles pero no es una decisión de los clubes», comentó el presidente Mariano Cowen en Cielosports.

El cronograma de la Copa Argentina

Miércoles 18 de septiembre a las 21.10: Central Córdoba de Santiago del Estero – Temperley en el estadio Único de San Nicolás.

Jueves 19 de septiembre a las 19: Talleres de Remedios de Escalada – Huracán en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini de Independiente.

Viernes 27 de septiembre a las 18: Vélez – Independiente en el estadio Ciudad de Lanús.

Mientras que Boca – Gimnasia de La Plata todavía no tiene fecha ni sede confirmada.