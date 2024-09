El plan que prepara Marcelo Gallardo para definir el equipo en la previa del Superclásico

Marcelo Gallardo ultima detalles para definir el once de River ante Boca. Foto: @RiverPlate.

River se prepara para lo que será el primer Superclásico en la Bombonera desde el regreso de Marcelo Gallardo. Pero este cruce lo agarra en el medio de la definición por Copa Libertadores, por lo que el Muñeco está evaluando a los jugadores para definir a los titulares o si guarda a algunos para el martes contra Colo-Colo.

El Millonario deberá cerrar la llave en el Monumental ante el Cacique que no tendrá actividad este fin de semana, por lo que el Muñeco no quiere dar ventajas en la copa y crecen las chances de que disponga un once alternativo ante el Xeneize.

Si bien dentro del club de Núñez aseguran que Gallardo y su cuerpo técnico están preparando una planificación para los próximos duelos, lo cierto es que van a tomarse hasta último momento para definir el equipo.

El principal foco está puesto en conocer qué jugadores tienen mejor recuperación física que otros. Ya que el objetivo es no arriesgar a ninguno. Por el momento, la tendencia es que en la Bombonera habrá mayoría de suplentes.

Los nombres que ya tendría definidos Marcelo Gallardo para el Superclásico

Entre la probable formación, hay algunos nombres que no se modificarían con respecto al empate 1-1 en Chile. Por un lado, Franco Armani y Paulo Díaz son dos referentes que estarían desde el arranque este sábado.

Mientras que los jugadores que más están en duda son Matías Kranevitter, Maxi Meza y Fabricio Bustos. El volante central y el lateral sufrieron algunos golpes en la copa pero podrían sumarse al grupo, mientras que el ex Independiente fue el primer reemplazado en Chile por haber realizado mucho desgaste.