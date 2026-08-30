El polémico penal que repitió Thiago Almada en River contra Banfield: ¿hubo invasión?

River le ganó 3 a 2 a Banfield en el debut de Leonardo Ponzio como entrenador y el primer gol de Thiago Almada en el Millonario tuvo polémica en un penal que se repitió.

Con el partido 1-0 tras el gol de Driussi, el propio Almada recibió la falta y se hizo cargo del remate. En primera instancia, cruzó el remate y lo tapó el Ruso Rodríguez.

El Taladro festejó pero el árbitro, Leandro Rey Hilfer, lo anuló luego de que se lo indicaran en el VAR. El arquero no se adelantó y lo que se cobró fue invasión del área.

¡Atención a esta repe! Almada falló su penal, pero los jugadores del Taladro invadieron y se tuvo que repetir el tiro.



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Es una regla que rara vez se aplica. Lo que pasó en este caso es que el jugador de Banfield que despejó tras el rebote del arquero era uno de los que invadió el área prematuramente.

Reglamentariamente, el VAR y el juez estuvieron acertados. Lo que genera polémica en estos casos es que generalmente no se cobra. La invasión fue fina pero incidió en la jugada.