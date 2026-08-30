Boom de crecimiento: los 10 datos económicos que explican por qué Neuquén es la ciudad que más crece del país

Mientras gran parte de las economías provinciales atraviesan escenarios de retracción, Neuquén Capital se consolida como uno de los polos de desarrollo de mayor expansión de la Argentina. La combinación entre el auge de Vaca Muerta y un esquema de gestión con superávit fiscal permanente transformó a la ciudad en un imán para las inversiones privadas, la construcción y el consumo masivo.

Hoy, el municipio mantiene una pauta presupuestaria que destina el 42% de los recursos a la obra pública ($234.109 millones), la proporción más alta registrada entre las principales capitales del país.

La radiografía del crecimiento: las 10 cifras clave de Neuquén

El dinamismo económico que atraviesa la capital se sostiene en una serie de métricas oficiales que abarcan empleo, mercado automotor, obras y comercio. Según indicaron desde el municipio, esta sería una radiografía del crecimiento de la ciudad y sus motivos:

Expansión del PBG: el Producto Bruto Geográfico de la ciudad registró un crecimiento del 31,7% en los últimos tres años .



el Producto Bruto Geográfico de la ciudad registró un . Desempleo en mínimos históricos: la tasa de desocupación se ubica en un 2,3% , muy por debajo del 7,5% de la media nacional . Se crearon 9.501 puestos de trabajo privado en los últimos dos años.



la tasa de desocupación se ubica en un , muy por debajo del . Se crearon en los últimos dos años. Superávit y deuda cero: la administración municipal acumula seis años consecutivos de equilibrio fiscal y no registra endeudamiento financiero.



la administración municipal acumula y no registra endeudamiento financiero. Consumo en supermercados: las ventas crecieron un 3,5% interanual en términos reales durante el primer semestre de 2026. El ticket promedio alcanza los $55.000 por habitante , un 30% por encima del promedio del país .



las ventas crecieron un durante el primer semestre de 2026. El ticket promedio alcanza los , un . Patentamiento récord: el mercado automotor creció a un ritmo del 12% promedio en los últimos cinco años . En el primer semestre de 2026 se registraron 4.133 patentamientos 0 km , impulsados por el programa “Ponete la 10” (que exime del pago de patente por 10 meses a quienes compren en concesionarias locales).



el mercado automotor creció a un ritmo del . En el primer semestre de 2026 se registraron , impulsados por el programa “Ponete la 10” (que exime del pago de patente por 10 meses a quienes compren en concesionarias locales). Tránsito e hiperconectividad: más de 113.000 pasajeros utilizan a diario el transporte público y 236.000 vehículos circulan cada jornada por la capital, de los cuales 134.000 provienen de localidades vecinas .



más de utilizan a diario el transporte público y circulan cada jornada por la capital, de los cuales . Salto en el aeropuerto: el movimiento aéreo creció un 23% respecto a 2025 , superando la barrera de los 1,5 millones de pasajeros .



el movimiento aéreo creció un , superando la barrera de los . Boom inmobiliario: Neuquén contabiliza más de 100 edificios en ejecución y un total de 172.000 metros cuadrados en construcción .



Neuquén contabiliza y un total de . Nuevos comercios: durante los primeros seis meses del año se registraron 603 aperturas comerciales y se proyecta cerrar el 2026 con más de 1.300 nuevos locales habilitados .



durante los primeros seis meses del año se registraron y se proyecta cerrar el 2026 con más de . Polo Parque Industrial Capital: El proyecto sobre la Ruta 67 abarca 1.200 hectáreas para albergar hasta 1.000 empresas, proyectando 20.000 puestos de trabajo directos y US$ 300 millones en obras de infraestructura.

Tasa cero y estímulo al sello provincial

Para sostener la llegada de capitales, el municipio fijó una estrategia de incentivos fiscales con foco en la producción local. A través del régimen «Invierta Capital», la comuna otorgará estabilidad impositiva por 10 años y costo cero en licencias comerciales y tasas de edificación a las empresas neuquinas que se radiquen en el nuevo parque industrial.

En paralelo, para diversificar la matriz productiva mediante la gastronomía y el turismo, se implementó el programa Carta Neuquina, que bonifica con un 50% de descuento en la licencia comercial a los restaurantes y espacios gastronómicos que ofrezcan de manera exclusiva vinos y aceites de oliva elaborados en la provincia.