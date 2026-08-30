Cae el precio del asado en el Alto Valle y ya sale menos que la carne picada: cuáles son las razones

El asado con hueso comenzó a ingresar desde el norte a mediados del año pasado. Foto: archivo Marcelo Ochoa.

El precio del asado con hueso experimentó un fuerte descenso durante julio en las carnicerías del Alto Valle de Río Negro y la Confluencia de Neuquén, con un valor 18% más bajo en comparación con el mes anterior.

El dato surge de un informe realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sobre el mercado de la Patagonia.

El estudio midió los precios del ganado y de la carne desde Neuquén y Río Negro hasta Chubut y Santa Cruz, dividiendo a cada una de las provincias de acuerdo a sus principales zonas de consumo.

En el caso de los cortes destinados al canal minorista, el organismo tomó como referencia la bola de lomo, la carne picada común, la picada especial y el asado con hueso, opción donde se registró una abrupta caída en los comercios de la región.

Según se indicó en el relevamiento, el corte más elegido para encender la parrilla experimentó un descenso del 18,19% respecto a junio y se ubicó, a nivel promedio, en $13.490.

Lo llamativo es que el comportamiento no se repitió en los demás cortes ni en el resto de las zonas consideradas para la encuesta, que también midió lo sucedido con el ganado ovino, el caprino y el porcino.

En la región del Comahue, para integrar bajo una misma denominación al Alto Valle y la Confluencia, ni la bola de lomo ni la carne picada sufrieron modificaciones de precio durante el mes pasado.

El factor de la barrera

El dato se corresponde, explicaron desde el sector, con la flexibilización de la normativa sanitaria y la apertura parcial de la barrera ubicada sobre el río Colorado para la carne con hueso proveniente del resto del país.

Esta modificación, dispuesta en julio del año pasado, después de un primer intento en marzo de 2025, impactó sobre los precios, causando un descenso primero y una estabilización después, que ahora fue seguida por nueva merma en los valores de las carnicerías.

Cuando se acordaron las nuevas reglas, la expectativa era que el precio de los cortes con hueso, fundamentalmente del asado, se redujera ante la mayor oferta.

Desde el INTA, ante la consulta de Diario RÍO NEGRO, señalaron que la disminución o la estabilización del costo tiene que ver más con una cuestión de calidad que de cantidad.

A diferencia de los cortes que se obtienen de los rodeos locales, precisaron, los que ingresan desde el centro y el norte del país, que son libre de aftosa pero con vacunación, suelen ser más grasosos y tener un hueso más grande.

Se trata de animales de exportación, que por destinarse al exterior, requieren mas tamaño y un nivel de engrasamiento mayor. Y cuando se destinan al mercado interno, el precio al que se ofrecen es menor.

El asado local, en cambio, fue definido como más costoso pero «de mejor calidad». Lo mismo ocurre con el llamado «premium» que viene desde el norte de la barrera, con animales más chicos destinados a faena.

Qué pasó en el resto de la Patagonia: el dato de la cordillera

Por otra parte el precio del kilo de asado en el Alto Valle se ubicó por debajo del resto de la Patagonia, donde el valor osciló entre los $16.490 y los $17.490, el número más alto registrado en la provincia de Santa Cruz.

De acuerdo al informe del INTA el kilo de bola de lomo en la región se vendió a un promedio de $25.210, mientras que la picada especial se comercializó a un promedio de $17.380 y la común a $15.960. El kilo de asado fue el más barato de los cuatro cortes considerados, pasando de costar $16.490 en junio a $13.490 en julio.

El análisis se da en un momento de caída de la faena y de equilibrio para el stock bovino en el norte de la Patagonia, más allá del pequeño incremento registrado en Neuquén y Río Negro durante 2025 respecto al año anterior.

La flexibilización de la barrera fue decidida por el Gobierno nacional, que justificó la medida en la necesidad de bajar los costos para la región.

La decisión generó resistencias en el sector ganadero patagónico, que advirtió por el riesgo sanitario y recordó el trabajo realizado desde principios de los 2000 para garantizar una zona libre de aftosa sin vacunación.

Vale marcar que la disminución observada en el Alto Valle y la Confluencia no se verificó, por ejemplo, en la zona andina de Neuquén y Río Negro. En las carnicerías de la cordillera el precio se mantuvo en el orden de los $16.490, sin variaciones respecto a junio.