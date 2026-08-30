Allanamientos en Viedma: secuestraron armas, municiones y una pistola de fabricación casera

Una investigación por abuso de armas derivó en una serie de allanamientos en distintos domicilios de Viedma, donde la Policía secuestró armas de fuego, municiones y otros elementos considerados de interés para la causa.

Los procedimientos se llevaron adelante en los barrios Mi Bandera y 30 de Marzo. En uno de los domicilios, ubicado en inmediaciones de las calles 37 y 16, los efectivos encontraron una réplica de arma de fuego y una estructura destinada al almacenamiento de municiones calibre 9 milímetros.

Qué encontraron en los domicilios allanados

Otro de los allanamientos se realizó en una vivienda de calle 21 al 800 aproximadamente, donde reside uno de los hombres investigados. Allí fue secuestrada un arma de fabricación casera, además de un caño metálico que podría estar relacionado con la confección del artefacto y una pistolera de cuero marrón.

En tanto, en un domicilio situado sobre calle 10 al 900 aproximadamente, los investigadores encontraron un cargador calibre .22, una vaina servida calibre 9×19, dos perdigones con tapa plástica y un cartucho calibre .22.

Durante las diligencias también se incautaron distintas partes y componentes de una motocicleta y otros elementos, entre ellos un cuadro de bicicleta marca Overtech, piezas de rueda, un sistema de encendido, una lámpara, un soporte de pedalín, una pata de cabra y una carcasa de luz trasera.

En los operativos participaron efectivos de la Unidad 38° y personal del Gabinete de Criminalística, que realizó el secuestro y la documentación de los elementos hallados.

Todo lo incautado quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, mientras continúa la investigación para establecer las circunstancias vinculadas al hecho que dio origen a la causa.