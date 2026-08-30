Tragedia en Chipre del Norte: al menos ocho muertos y 17 desaparecidos tras el naufragio de un ferri

Con información de Associated Press French.

Al menos ocho personas perdieron la vida y otras 17 continúan desaparecidas tras el dramático naufragio de un ferri frente a las costas de Chipre del Norte. Las autoridades locales confirmaron a los medios turcos que la embarcación volcó poco después de zarpar del puerto de Kyrenia, desde donde tenía previsto realizar su ruta rumbo a la ciudad turca de Tasucu.

Según informó la agencia oficial TAK, el navío transportaba a un total de 267 pasajeros al momento del siniestro. Si bien todavía no se han determinado las causas oficiales del hundimiento, los testimonios preliminares apuntan a una falla crítica: un pasajero rescatado declaró a los medios locales que logró escuchar una explosión en la zona de la proa instantes antes de que la estructura se volcara por completo.

Las imágenes retransmitidas por la televisión turca documentaron el saldo de la catástrofe, exhibiendo al ferri volcado y a decenas de personas con chalecos salvavidas resistiendo sobre el casco de color naranja del barco. Ante la emergencia, varios barcos que navegaban por la zona acudieron de inmediato para prestar asistencia y colaborar en las urgentes tareas de rescate.

Detenciones y graves fallas de seguridad

El desastre marítimo derivó rápidamente en una investigación penal debido a las denuncias de los sobrevivientes, quienes relataron deficientes medidas de seguridad a bordo y una nula asistencia por parte de la tripulación durante los momentos de mayor pánico. Ante esta situación, el primer ministro de la República Turca del Norte de Chipre (RTCN), Unal Ustel, confirmó que el capitán de la embarcación y otros siete tripulantes fueron arrestados de forma preventiva.

La falta de equipos de emergencia suficientes agravó el escenario de la tragedia. «Algunas personas tuvieron que saltar al agua sin salvavidas. Fue, literalmente, una lucha por la supervivencia», relató Efe Mültici, uno de los pasajeros rescatados, en diálogo con la cadena CNN Türk.

El siniestro ocurrió en las aguas de la República Turca de Chipre del Norte, un Estado que únicamente es reconocido a nivel internacional por Turquía y que controla el tercio norte de la isla.

Este territorio se encuentra dividido desde el año 1974, cuando Ankara ocupó esa parte de la isla en respuesta a un golpe de Estado orquestado por Atenas y ejecutado por grecochipriotas, cuyo objetivo final era anexionar la isla a Grecia. En la actualidad, debido a su particular situación geopolítica y diplomática, la República Turca de Chipre del Norte mantiene sus conexiones aéreas y marítimas casi con exclusividad con el territorio turco, ruta comercial y de pasajeros que transitaba el ferri accidentado.