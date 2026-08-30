«100% de asfalto para las calles de Neuquén»: el anuncio de Mariano Gaido que ampliará el Plan Orgullo Neuquino

En el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario de Neuquén Capital, el intendente Mariano Gaido y la jefa de Gabinete, María Pasqualini, formalizarán este 8 de septiembre un anuncio de alto impacto para la infraestructura urbana: la puesta en marcha de un plan integral para alcanzar el 100% de las calles asfaltadas en todos los barrios de la ciudad.

La iniciativa, enmarcada bajo el programa Plan Orgullo Neuquino, contempla la pavimentación de los cuadrantes pendientes de la trama urbana histórica y la inclusión directa de los nuevos loteos con servicios desarrollados por el municipio.

«Este logro será posible porque mantenemos las cuentas ordenadas. Todo se llevará a cabo con presupuesto propio gracias al superávit de nuestra gestión y, como lo hicimos desde el primer día, con empresas y trabajadores neuquinos para generar empleo local y dinamizar nuestra economía», subrayó Gaido.

Números de un récord en la obra pública

El nuevo objetivo se apoya en el ritmo de asfaltado alcanzado durante el año anterior, un antecedente que desde la gestión municipal marcan como un hito a nivel nacional. La ciudad ya superó las 3.000 nuevas cuadras de asfalto en 2025, la cifra más alta registrada en la capital.

Según indicó el ejecutivo, las obras se ejecutarán sin endeudamiento externo, sostenidas por el superávit de las cuentas públicas. Cada frente de pavimentación incluirá obras pluviales subsuperficiales y el completamiento de redes de servicios básicos en los sectores que lo requieran.

Al respecto, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó la escala de la meta proyectada: “Estamos ante un plan de obra pública histórico, único en el país. No conocemos otra ciudad que se haya propuesto llegar al cien por ciento del pavimento en toda la ciudad. Esto es el resultado de una gestión que planifica a largo plazo, que ordenó las cuentas públicas y que puso a la obra pública como motor de desarrollo”.

El mapa del asfalto: de las troncales a la cobertura por barrios

La iniciativa anunciada para septiembre dará continuidad a la transformación vial que la comuna desplegó en diferentes sectores donde el pavimento se limitaba a las arterias principales:

Sectores intervenidos: se completaron tramos en Valentina Sur, Valentina Norte, Canal V, Melipal, Gran Neuquén Norte, Alto del Limay y Confluencia.

se completaron tramos en Valentina Sur, Valentina Norte, Canal V, Melipal, Gran Neuquén Norte, Alto del Limay y Confluencia. Corredores estratégicos: avances en avenidas y troncales clave como Huilén, 1° de Enero, Lanín, 1° de Mayo, Godoy, Poliansky y Luis Beltrán.

avances en avenidas y troncales clave como Huilén, 1° de Enero, Lanín, 1° de Mayo, Godoy, Poliansky y Luis Beltrán. Nuevas conexiones y accesos: apertura y ensanche de calles como Anaya, Ignacio Rivas y Saavedra, junto a la consolidación de los accesos al Paseo Costero en Tronador, Saturnino Torres y Boerr.

apertura y ensanche de calles como Anaya, Ignacio Rivas y Saavedra, junto a la consolidación de los accesos al Paseo Costero en Tronador, Saturnino Torres y Boerr. Completamiento barrial: Obras de trama interna ejecutadas en Islas Malvinas, Villa Ceferino, Terrazas del Neuquén, Barreneche, Huiliches y San Lorenzo Norte.

Con el anuncio fijado para el 8 de septiembre, el Ejecutivo local buscará ratificar el ritmo de la obra pública municipal como eje central de su gestión en la capital.