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River confirmó su formación para enfrentar a Banfield en el debut de Ponzio como DT

En el debut de Ponzio como entrenador, River visita a Banfield a partir de las 15.

Redacción

Por Redacción

Ponzio debuta como entrenador de River ante Banfield. (Foto: @RiverPlate)

Ponzio debuta como entrenador de River ante Banfield. (Foto: @RiverPlate)

En el debut de Leonardo Ponzio como entrenador de River, el Millonario visita a Banfield por la fecha 7 del Clausura de la Liga Profesional y ya tiene el once definido.

El nuevo DT mantendrá casi el mismo equipo que fue titular el miércoles pasado contra Independiente Santa Fe en la eliminación por penales de la Copa Sudamericana.

El único cambio será el ingreso de Fausto Vera por Aníbal Moreno en el mediocampo. El ex Palmeiras quedó desafectado por una contractura lumbar.

Además, Joaquín Freitas estará en el banco pero no sumaría minutos ya que es inminente su venta al Flamengo. Se iría por 17 millones de dólares.

De esta manera, el Millonario formará ante Banfield con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada; Tomás Galván, Ángel Correa, Thiago Almada y Sebastián Driussi.

Ponzio fue anunciado como DT el último jueves luego de la salida de Eduardo Coudet. Asume como interino, en su primer experencia como técnico, pero podría seguir hasta fin de año.

River está anteúltimo en su grupo con un triunfo, un empate y cuatro derrotas. Necesita sumar muchos puntos para clasificar a octavos de final en el torneo y clasificar a las copas internacionales del año que viene.


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En el debut de Leonardo Ponzio como entrenador de River, el Millonario visita a Banfield por la fecha 7 del Clausura de la Liga Profesional y ya tiene el once definido.

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