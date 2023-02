El presidente de Benfica criticó a Enzo Fernández: «No mostró ningún compromiso con el club»

Más allá del negocio multimillonario que significó para el club, en Benfica no quedaron conformes con la actitud de Enzo Fernández que hizo todo lo posible para que se concrete la venta a Chelsea en una cifra sin precedentes para un jugador argentino.

El club inglés acordó pagar 121 millones de euros y para que se haga la transferencia, el volante exRiver hizo todo lo que estaba a su alcance para que la negociación llegue a buen puerto.

Después de una jornada intensa donde se cerraron los detalles de la venta en la hora límite del final del mercado de pases, el presidente del Benfica, Rui Costa, habló por primera vez del tema y criticó el accionar del jugador argentino.

«La propuesta reapareció dos días antes de que cerrara el mercado y Enzo fue exigente. Le mostramos todas las posibilidades que tenía para quedarse aquí pero no mostró ninguna voluntad para continuar», expresó el dirigente.

Además, reveló que habían avanzado con Chelsea en la chance de que se quede 6 meses más en Portugal y luego vaya a Inglaterra pero Fernández no aceptó.

«Encontramos la solución para que pueda permanecer hasta fin de temporada sin perder un centavo, bajando sustancialmente el valor de venta. Aun así, el jugador fue completamente negativo sobre seguir en el Benfica», detalló.

«Un jugador que, aun así, no se quiere quedar no está mostrando compromiso con el club. Incluso sin perder un euro no quería continuar Fue aquí donde pensé que Enzo ya no podía seguir en el Benfica«, continuó Rui Costa.

«Enzo ya no podía entrar en el vestuario del Benfica. Lo que estamos tratando de construir es un equipo comprometido con el club y yo no quería que Enzo vistiera más la camiseta del Benfica. No voy a llorar por un jugador que no quiere representar al club. Confío en los jugadores que tenemos», sentenció.