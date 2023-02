Enzo Fernández firmó contrato y ya tiene número de camiseta en el Chelsea

“Estoy muy agradecido con el Chelsea y sus dueños por hacer todo lo posible para que yo fuera parte de este proyecto. Estoy feliz y emocionado de unirme al ‘Orgullo de Londres’”, expresó Enzo Fernández tras firmar hoy su contrato con Chelsea.

El mediocampista fue adquirido en 121 millones de euros al Benfica de Portugal y se transformó en el argentino más caro de la historia.

El volante de 22 años se mostró con la camiseta del equipo de Londres con el que firmó un contrato hasta 2031 y es posible que debute este viernes en el encuentro ante el Fulham de local que abrirá la fecha 22 de la Premier.

El club inglés lo presentó a través de sus redes sociales y al jugador campeón del mundo con la Scaloneta en Qatar 2022 se lo vio muy contento.

Smile, and the whole world smiles with you. 😁 pic.twitter.com/TiDhCwlzgB