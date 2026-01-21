El presidente de San Lorenzo le bajó el pulgar a Boca: «Cuello se va a quedar»

Las negociaciones de Boca y San Lorenzo por Alexis Cuello no llegaron a buen puerto y el presidente del Ciclón le puso punto final a la novela.

Sergio Costantino, actual mandamás del club de Boedo, fue tajante cuando le preguntaron por el delantero. «Cuello se está entrenando con el plantel, está a disposición del cuerpo técnico y se va quedar en San Lorenzo»

El presidente también aseguró que no habló con Juan Román Riquelme y que la propuesta que llegó del Xeneize fue «insuficiente». También agregó que «la contestamos hace 48 horas y dejamos abierta la posibilidad».

"CUELLO SE QUEDA EN SAN LORENZO"



Sergio Costantino, presidente del Ciclón, se refirió a las negociaciones de Boca por el delantero. pic.twitter.com/FO3eIg2x72 — TyC Sports (@TyCSports) January 21, 2026

Esa chance se diluyó y Boca no insistiría por ficharlo. La oferta fue de 2.5 millones de dólares por el 60% del pase que posee el Ciclón. El delantero tiene una cláusula de rescisión de 8 millones.

Costantino también afirmó que no recibió ninguna oferta por el defensor Gastón Hernández, que también estuvo en el radar de Boca.

Sin la chance de Cuello, el Xeneize tiene en carpeta a Ángel Romero, que quedó libre de Corinthians y fue ofrecido y a Chimy Ávila, actualmente en Betis de España.

Por las lesiones de Edinson Cavani, Milton Giménez y Miguel Merentiel, el «9» en el debut contra Deportivo Riestra sería Lucas Janson. El equipo de Claudio Úbeda jugará el domingo a las 18:30 horas en la Bombonera.