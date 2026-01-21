Ángel Romero, el nombre para cortar con la sequía en el mercado de pases de Boca

Caída la operación de Marino Hinestroza, que ya daban por cerrada, y sin novedades por el arribo de Alexis Cuello, Boca apuntó sus cañones para otro lado. Juan Román Riquelme encendió su celular y llamo a Ángel Romero, futbolista con el que tiene una buena relación y hermano mellizo de Óscar, que ya defendió la camiseta del Xeneize entre 2022 y 2023. El delantero tiene el pase en su poder y eso acelera las negociaciones.

Avanzar por el futbolista paraguayo de 33 años representa también una opción mucho más económica para Boca que la de Hinestroza, quien finalmente jugará en Vasco da Gama. Dejó Corinthians luego de tres temporadas, quiere jugar el Mundial con la selección de Gustavo Alfaro y sabe que el Xeneize es una gran vidriera.

Libera a Valdez para que llegue el mellizo

Boca necesita liberar cupo de jugador extranjero para poder sumar a Ángel Romero y encontró la solución en la rescisión de contrato de Bruno Valdez, a quien todavía le quedaba un año de vínculo por delante. El central continuará en Cerro Porteño.

Riquelme le ofrecerá un contrato por dos años al futbolista que viene del Timao, en su segundo ciclo en el club, y que también defendió las camisetas de Cerro Porteño, San Lorenzo y Cruz Azul.

Auzmendi, el otro apuntado

Ángel Romero no es el único nuevo de la lista para el mercado de pases boquense. En las últimas horas, la dirigencia se puso en contacto con sus pares de Banfield y preguntó por Rodrigo Auzmendi. El atacante de 25 años mide 1.91 y convirtió 4 goles en los 15 partidos que disputó en el Taladro.

El delantero de 25 años está en el radar Xeneize. (Archivo)

Luego del golpe por lo de Marino Hinestroza y estancado lo de Alexis Cuello ante la negativa de San Lorenzo, Auzmendi gana terreno, aunque recién se dan los primeros pasos. Es una pieza clave para el equipo del gran Buenos Aires y habrá que ver hasta qué cifra se estira el Xeneize.