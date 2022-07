El PSG piensa en renovarle el contrato a Messi

Los dirigentes del PSG estarían interesados en renovar lo antes posible el contrato de Lionel Messi que recién vencerá en 2023, informaron allegados al club. Gentileza.

El PSG buscará reiventarse en esta temporada de la mano de Christophe Galtier, flamante entrenador que reemplaza a Mauricio Pochettino en el cargo, y casi en paralelo la dirigencia fijó su postura acerca del futuro de Lionel Messi, reconociendo que pretenden renovar su contrato.

Según las últimas versiones de allegados al PSG, los dirigentes del París Saint-Germain tienen intenciones de ofrecerle a la Pulga extender su contrato, que finaliza en junio de 2023, aunque todavía no le presentaron una propuesta formal.

Messi vivió una temporada compleja en el equipo parisino, a pesar de que se consagraron campeones en la Ligue 1. Más que nada, porque el equipo se despidió de la Champions League en los octavos de final contra Real Madrid, en una llave de película. “Lo de Real Madrid nos mató. A mí, a todo el vestuario en general, a todo París, porque teníamos una ilusión bárbara en esa competición, y más cómo fue el partido, el resultado fue un golpe”, expresó Messi hace tiempo.

El astro argentino incluso fue silbado por los hinchas del PSG. Por el momento, a Pulga está decidido a cambiar la imagen en esta temporada. “Pienso en poder revertir la situación, en no quedarme con la sensación de haber cambiado de club y que no me fue bien. Se que este año va a ser diferente, ya estoy preparado para lo que se venga, conozco el club, la ciudad, estoy un poco más acomodado al vestuario, a mis compañeros y será diferente”, reconoció Messi.

Lionel Messi está enfocado en realizar una buena pretemporada con el PSG y en llegar bien preparado al Mundial de Qatar. Gentileza.

El PSG quiere revancha y lo demostró. La dirigencia ya logró retener a Kylian Mbappé, la joven estrella del equipo. A un año de que finalice el vínculo, los directivos ya piensan en renovarle el contrato a Messi, quien está enfocado en el Mundial de Qatar, que puede ser importante para su futuro.