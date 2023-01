El representante de Borré está confiado en la vuelta del goleador a River

El goleador colombiano Rafael Santos Borré no tiene lugar en el Eintracht Frankfurt y podría regresar a River, que está muy interesado en contarlo como refuerzo. Gentileza.

River se ilusiona con el regreso de Rafael Santos Borré, quien no tiene lugar en el Eintracht Frankfurt de Alemania. Si bien no será fácil, el Millonario activó para cerrar la vuelta del goleador de la era de Marcelo Gallardo. Su representante Martín Araoz está confiado en el regreso del delantero colombiano para reforzar al plantel que dirige Martín Demichelis.

Lo más importante en esta negociación pasa por lo económico, ya que el club bávaro no quiere prestarlo sino conseguir una venta. En ese sentido, el representante del goleador se refirió a la oferta de Tigres de México de diez millones de dólares que fue descartada y explicó que “es reciente lo de México y se rechazó. No es cuestión de dinero, sino de encontrar lo mejor económica y deportivamente para todos.

Araoz no anduvo con vueltas y reconoció el interés del futbolista de retornar al Millonario e indicó que, llegado el caso, su sueldo no sería una traba para concretar su regreso. “Hay formas de que el jugador no pierda y a River no se le vaya el presupuesto”, reconoció.

El representante manifestó su enojo por los pocos minutos que sumó Borré en el equipo en el que fue figura la temporada anterior para ganar la Europa League, pero en el que perdió lugar después de la llegada de Ronald Kolo Muani. “River hace un tiempo sabía la situación incómoda de Rafa, que le están faltando el respeto porque una cosa es no jugar, y otra que lo pongan 3 o 4 minutos. Rafa no se lo merece porque el semestre anterior había logrado un montón de cosas”, destacó.

Santos Borré, con 55 goles, se convirtió en el principal goleador que tuvo River Plate durante el ciclo en el que Marcelo Gallardo estuvo como entrenador. Gentileza.

Araoz ratificó el intento que ya hicieron desde Núñez. “Charlando con la dirigencia de River hicimos un intento, ellos ofertaron por un préstamo y obviamente la primera respuesta es no, pero estamos en eso. En principio no quieren prestarlo pero hay que buscarle la vuelta”, sentenció el representante, quien reiteró que “cuando suceden estas cosas el jugador es el primero en saberlo. En River tiene un grupo bárbaro y van intentarlo. Después sucederán un montón de cosas, pero sería un muy buen lugar que Rafa esté acá o en otro lado, pero que juegue”, indicó.