El roquense Facundo Mura se despidió de Racing: dónde seguirá su carrera

Más allá de que su salida era un hecho, Facundo Mura hizo oficial su partida de Racing con un comunicado en las redes sociales en el que se despidió del club.

El roquense no renovó su contrato en la Academia después de cuatro temporadas. Tuvo un ofrecimiento de River pero jugará en el Inter Miami de Lionel Messi en la MLS.

«Fueron 4 años inolvidables, donde vivimos momentos únicos que van a quedar marcados en tu historia. Fui un privilegiado de haber sido parte de ella, y estoy agradecido a cada una de las personas que, a pesar de las dificultades, siempre han dado todo para verte ahí arriba», escribió el defensor.

«Por eso estoy orgulloso de ellos, que se esfuerzan día a día para verte crecer y lo hacen con la máxima pasión y dedicación por el amor que sienten por vos. A partir del próximo año me tocará acompañar junto a esa gente que te sigue siempre, sin importar la hora, el día ni el lugar», agregó.

«Porque el cariño de esa gente perdura para siempre y eso nada ni nadie lo va a cambiar. Gracias por todo, Acadé», concluyó el mensaje.

Mura tendrá su primera experiencia en el exterior después de jugar en Estudiantes, Colón y Racing. A la Academia llegó en enero de 2022. Ganó 4 títulos, jugó 148 partidos y marcó 12 goles.