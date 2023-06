El Tata Martino reveló la charla que tuvo con Messi antes de asumir en Inter de Miami

Lo que era un secreto a voces finalmente se confirmó el pasado miércoles: Gerardo ‘el Tata’ Martino se convirtió en el nuevo entrenador del Inter de Miami donde se reecontrará con Lionel Messi. Este jueves, el DT argentino fue presentado de manera formal por la franquicia de la MLS y confesó que habló con la Pulga antes de asumir.

Consultados sobre lo que significará dirigir otra vez al mejor futbolista del mundo, Martino fue tajante y aseguró que tanto Lionel Messi como Sergio Busquets «no se darán el lujo de no competir» en Estados Unidos.

«Uno es campeón del mundo y el otro de la liga española. No se van a dar el lujo de no competir. Lo llevan en la sangre», manifestó Martino en la conferencia de prensa que brindó hoy luego de ser oficializado como nuevo entrenador de Inter Miami.

«Los que estamos acostumbrados a competir permanentemente, podemos estar en diferentes lugares y la forma de llevar adelante la carrera es una sola. Ayer hablé con Sergio y cuando lo hice con Messi, hablamos de tener suceso y de competir bien», agregó el «Tata», que desestimó la idea de relacionar a la MLS con unas «vacaciones».

“Esperemos que podamos tener un buen suceso como lo hemos tenido juntos en Atlanta.



Tata on his reencounter with Josef Martínez. pic.twitter.com/LFyxGZAO9S