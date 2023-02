El video de Arturo Vidal que se viralizó tras la eliminación del Mundial de Clubes con Flamengo

El chileno Arturo Vidal se hizo viral en redes sociales después de eliminación del Flamengo del Mundial de Clubes a manos del Al Hilal por una frase que dijo al ganar la Copa Libertadores 2022 y que lo dejó mal parado por la derrota ante el equipo árabe de esta tarde.

«Real Madrid, te vamos a romper el c….», fue la desafortunada frase del volante, alegando que se enfrentaría al «Merengue» en la final del Mundial de Clubes 2023 en Marruecos, pero Ramón Díaz le «aguó» los planes y hoy se volvió viral en las redes sociales, siendo la burla de muchos usuarios por sus palabras de hace algunos meses.

El trasandino tuvo un paso por el Barcelona durante los años 2018 y 2020, por lo que quiso sacar pecho de la rivalidad entre los culés y el real Madrid, con un claro mensaje hacia los «merengues», pero la jugada le salió mal y quedó afuera del certamen más importante del mundo a nivel de clubes.

Vidal falando que vai arrombar o cu do Real Madrid



HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA



QUE É ISSO pic.twitter.com/MGY7XqMHYe — CENTRAL DA NAÇÃO ᕦ😎ᕤ TRI DA LIBERTADORES (@centraldanacao) October 31, 2022

Este fin de semana, Vidal también fue noticia pero esta vez por algo negativo. El mediocampista no está teniendo un gran paso por el «Mengao» en este 2023: no ha tenido minutos en los dos encuentros del torneo Carioca -el 4 a 1 frente a Portuguesa RJ y en el 1 a 0 a Boavista- y en el último partido tuvo una reacción violenta al no ingresar al campo y el Flamengo lo sanción con la quita del 10 por ciento de su sueldo.

«Primero que todo, quiero pedir disculpa por mi reacción durante el partido de ayer, al no entrar al campo de juego debo aclarar que siempre me ha gustado participar desde el juego ya que lo he hecho durante toda mi carrera, sé que a veces mi temperamento me gana», se disculpó el futbolista en su cuenta personal de Instagram.