Eliminatorias: quién es el defensor español que evalúa citar Lionel Scaloni

Pablo Maffeo, jugador del Mallorca podría ser convocado por Lionel Scaloni. (Photo by Rafa Babot/Getty Images)

El seleccionado argentino que comanda Lionel Scaloni no deja de sorprender. Luego de las apariciones de Gernacho, Paz, Romero, el entrenador podría darle la oportunidad a un defensor español de raices argentinas para la próxima doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El medio español Relevo, fue quien aseguró que el futbolista del Mallorca Pablo Maffeo “será convocado en los próximos días” por la selección argentina de cara a los duelos por Eliminatorias ante Uruguay en la Bombonera y Brasil en el Maracaná, debido a la lesión de Montiel y Foyth.

El jugador de 26 años, nació en Sant Joan Despí (Barcelona) y tiene una historia particular. Y es que, si bien él es español podría optar por jugar para la selección italiana a partir de la nacionalidad de su padre o por la argentina a raíz del lugar de nacimiento de su madre.

Estuvo ligado a la Furia Roja durante todas las selecciones juveniles, desde Sub 16 a Sub 21, no tuvo oportunidades en la mayor que hoy es liderada por Luis de la Fuente.

La nómina de la selección nacional saldrá en las próximas 48 horas y allí se confirmará si finalmente Maffeo será parte del equipo, según informó Infobae.

Lo cierto es que Scaloni, durante la previa de un partido del Mallorca ante Barcelona antes del Mundial, había sido consultado por los medios del club por la posibilidad de llamar a Maffeo.

“Sabemos que su mamá es Argentina. Tenemos gente en el staff que lo está siguiendo. Es un buen jugador, la verdad. En un futuro veremos si le apetece venir”,repondió el jugador en ese momento.

La trayectoria deportiva del lateral derecho se inició en el Manchester City tras ser captado desde las inferiores del Español. Pep Guardiola lo hizo debutar con apenas 19 años, pero fue finalmente cedido al Girona que pertenecía al mismo grupo societario. Allí vivió una singular escena cuando fue clave para contener a Lionel Messi en un duelo por Liga.

Tras transitar por distintas cesiones entre Stuttgart de la Bundesliga alemana y el Huesca de España, recaló en el Mallorca donde ya acumula tres temporadas en buen nivel a punto tal que compraron su pase definitivamente, le hicieron contrato hasta 2026 y le pusieron una cláusula de venta cercana a los 13 millones de euros.

Si bien parecería ser un apellido tentador para el cuerpo técnico nacional, el arribo de Maffeo a la Argentina está vinculado a la resolución de un trámite burocrático, según dio a conocer el citado medio español. Si se resuelve en las próximas horas, aseguran que será parte del llamado del DT de Argentina.

En caso de que el trámite perdure durante una semana, la convocatoria podría quedar en una nebulosa ya que la Albiceleste recién volverá a tener actividad en la previa de la Copa América 2024.