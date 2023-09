Eliminatorias Sudamericanas: Barros Schelotto y Berizzo quedaron en la cuerda floja

Guillermo Barros Schelotto y Eduardo Berizzo, dos de los técnicos argentinos que dirigen en las Eliminatorias Sudamericanas, quedaron en la cuerda floja luego de la doble fecha que inició la competencia. Sumaron un punto, pero fallaron en el juego y son cuestionados por dirigentes y medios locales.

El Mellizo, al frente de Paraguay, empezó el camino con un empate en casa ante Perú, pero después fue derrota en Venezuela, y no se sabe si estará en el banco guaraní cuando su equipo visite a la Albiceleste de Lionel Scaloni, por la tercera jornada.

Toto Berizzo, por su parte, está al mando de Chile, que recibió un duro cachetazo en el debut con Uruguay y no pudo con Colombia (0-0) en el Nacional de Santiago. Ex ayudante de Marcelo Bielsa, el DT no logra regularidad y encima ya suena fuerte el nombre de Ricardo Gareca.

Paraguay, un equipo sin gol

Desde que tomó el mando de Paraguay, Guillermo Barros Schelotto dirigió ocho partidos y sólo anotó en uno: fueron tres ante Ecuador, en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar, donde el equipo tuvo una pobre producción. Con expectativas renovadas, el Mellizo fue por la recuperación, pero falló en los dos primeros intentos. Ante Perú, jugó un tiempo con un hombre de más, pero no pasó del 0-0 y en Venezuela iba camino a otro empate, pero el penal de Salomón Rondón complicó aún más la situación.

El ex entrenador de Boca todavía cuenta con el apoyo del presidente de la federación, Oscar Harrison, pero se vienen días decisivos. Y encima la próxima cita es contra Argentina, de visitante. Habrá que ver si resiste u otro DT se sienta en el banco en la fecha 3.

“Analizaremos el momento de cada jugador. En lo futbolístico el equipo respondió, pero no nos alcanza con eso. Tenemos que sumar porque nuestro objetivo es el Mundial. Analizaremos estos dos partidos para lo que se viene», sostuvo el entrenador, para sumar más dudas a su continuidad.

Chile no pudo en casa y se encendieron las alarmas

Chile tomó el partido ante Colombia como una final, pero fue 0-0 y esto no hizo más que sostener las dudas sobre la continuidad de Eduardo Berizzo al frente de la Roja. Es cierto que los rivales fueron de peso (en la primera perdió 3-1 con Uruguay en Montevideo), pero el equipo no rindió y por eso el crédito de Toto se agota.

De acuerdo a los medios transandinos, la doble fecha que se viene será vital (Perú de local y Venezuela afuera), pero en el medio asoman candidatos para sentarse en el banco de Chile. Uno es Ricardo Gareca, de gran trabajo en Perú, con un Mundial y un repechaje perdido, y números muy flojos en su corto paso por Vélez a principios de temporada.