Empate en el clásico de Roca y La Amistad lidera en el Regional Amateur: todos los resultados

Argentinos del Norte y Deportivo Roca empataron 1 a 1 en el clásico. (Foto: Andrés Maripe)

El Regional Amateur completó hoy su cuarta fecha con varios equipos que dieron un paso clave rumbo a la clasificación a la siguiente fase del torneo.

En uno de los destacados de la jornada, Argentinos del Norte y Deportivo Roca empataron 1 a 1 en el clásico en el Zit Formiga. Ambos quedaron escoltas en la zona 9 con 7 puntos.

Carlos López abrió el marcador para el Naranja y Carin Najul lo igualó de penal para el Carcelero. La falta en el área fue dudosa ya que el árbitro, Gastón Sandoval, sancionó un agarrón difícil de apreciar.

En ese grupo, La Amistad (9 puntos) aprovechó el resultado y quedó como único líder al vencer 2 a 0 a Pillmatún (0) como visitante. Los goles fueron de Antonio Santa Cruz y Valentín Salinas. La Academia quedó eliminada del torneo después de cuatro derrotas.

La Amistad le ganó 2 a 0 a Pillmatún y es líder. (Foto: Gentileza Vanina Campos)

En la Zona 5, Maronese (6) se impuso 1 a 0 ante Petrolero (1) en el oeste neuquino con un gol de Pablo Firpo. Los de Plaza Huincul ya están eliminados e Independiente de Neuquén (4) tuvo fecha libre, en un grupo de tres donde solo pasará el primero.

En Bariloche, Estudiantes Unidos (10) goleó 7 a 0 a San Martín de Esquel (1) con goles de Wilfran Quinto (2), Franco Calfuquir, Carlos Pilcoman, Gabriel Sepúlveda, Ramiro Isern y Daniel Gómez para seguir cómodo en lo más alto. El viernes, por ese grupo, Cruz del Sur (6) derrotó 1 a 0 a Puerto Moreno (4) el viernes con un festejo de Julián Vilchez y se ubicó escolta.

En la Zona 8, Deportivo Villalonga (10) es líder tras imponerse 3 a 0 ante Jorge Newbery (7) en Patagones. En ese grupo, Independiente de Río Colorado (6) le ganó 4 a 1 a Talleres (0) en San Antonio Oeste que ya quedó sin chances.

En la zona 7, Alianza (12) le ganó 3 a 1 a Patagonia (6) en Neuquén y aseguró su clasificación con su cuarta victoria al hilo. Los tantos fueron de Federico Acevedo, Alejandro Díaz y Braian González.

En la jornada de sábado, Unión (3) consiguió su primer triunfo al derrotar a San Patricio del Chañar (3) en Allen con un agónico gol de Julián Arce de cabeza.

En la zona 10, Atlético Regina (12) sigue líder con puntaje ideal después de vencer 5 a 3 a Huahuel Niyeo (1) como local. Lo hizo con goles de Martín Lires, Guillermo Aguirre, Ulises Romero, Santiago Ávila y Mauricio Bermejo.

En ese grupo, Sportsman (9) goleó 4 a 0 a Asociación Española (1) en Luis Beltrán y se mantiene escolta. Anotaron Ramiro Sepúlveda, Mariano Barrera, Jonathan Font y Juan Cruz Schaechel.