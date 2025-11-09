Ya se juega el Superclásico en la Bombonera: Boca y River se miden en una final

Merentiel - Martínez Quarta, uno de los duelos del Superclásico.

El Superclásico ya se juega en la Bombonera en un partido clave. Boca apostó por un once casi sin cambios y River sorpendió con algunas sorpresas.

El Xeneize salió con el equipo que se esperaba en la semana. Con el regreso de Leandro Paredes tras cumplir la fecha de suspensión, Claudio Úbeda volvió a apostar por el Changuito Zeballos junto al doble 9.

En el caso del visitante, Marcelo Gallardo sorprendió al incluir a Paulo Díaz en la línea de cinco y a Maximiliano Meza en el mediocampo. Además, mandó al banco a Enzo Pérez y a Juanfer Quintero.

Formaciones para el Superclásico

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Maximiliano Meza; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.