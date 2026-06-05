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Empezó la era Coronel en Pacífico: «Es un gran desafío, hay que trabajar mucho»

Después de su salida de Independiente de Neuquén, Gustavo Coronel asumió como DT de Pacífico y debutará este domingo contra Patagonia.

Redacción

Por Redacción

Gustavo Coronel y su cuerpo técnico ya trabajan en Pacífico. (Foto: Prensa Pacífico)

Gustavo Coronel y su cuerpo técnico ya trabajan en Pacífico. (Foto: Prensa Pacífico)

Después de su salida de Independiente de Neuquén luego de un tercer ciclo de cuatro años, Gustavo Coronel asumió como entrenador de Pacífico y debutará este domingo en Lifune contra Patagonia como local.

El DT estará acompañado por Maximiliano Maripil y Gastón Coronel como ayudantes de campo, Sergio Sandoval al frente de la Reserva y Gastón Curtis como preparador físico.

«La verdad que es un gran desafío el que vamos a afrontar y lo vamos a hacer con mucha dedicación, mucho compromiso y mucho trabajo. Hemos observado que hay un plantel interesante para trabajar», destacó el entrenador.

Coronel, campeón de la Copa Neuquén el año pasado con Independiente, agarra a un Decano último en el Oficial, con apenas dos triunfos en doce partidos y diez derrotas.

«Sabemos que estamos en una situación que no es cómoda en la tabla de posiciones, hay que trabajar mucho. Queremos ir subiendo y poner a Pacífico en un escalón competitivo», destacó el técnico.

«Esperemos que nos sigan apoyando yendo a la cancha para que el plantel vea que está haciendo las cosas para salir de este momento incómodo. Estamos muy agradecidos por la confianza y por el reconocimiento que nos hicieron como cuerpo técnico y como personas», concluyó.

El domingo a las 16 horas en su cancha, Pacífico recibirá a Patagonia por la fecha 13 del Oficial de Lifune. Necesita comenzar a sumar para salir del último puesto en la pelea por no descender.


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Después de su salida de Independiente de Neuquén luego de un tercer ciclo de cuatro años, Gustavo Coronel asumió como entrenador de Pacífico y debutará este domingo en Lifune contra Patagonia como local.

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