Rincón viajó a Monte Maíz y tendrá el debut de Alfredo Tizza como DT en el Federal A

Deportivo Rincón ya está en Córdoba desde hoy para el partido del domingo contra Argentino de Monte Maíz por la fecha 12 del Federal A donde debutará como DT Alfredo Tizza.

Luego de que el club neuquino decidiera la salida de Pablo Castro, la dirigencia le dio la posibilidad al entrenador que venía trabajando en Lifune. Hasta el momento no fue ratificado pero no fueron en busca de otro técnico y lo irán evaluando. Si el equipo responde, podría seguir en el cargo.

«Me han recibido muy bien, estoy muy contento por el respeto y el compromiso a la hora de entrenar, los veo muy bien. Esperamos plasmar todo lo elaborado el domingo en la cancha, aunque hayan sido pocos días de entrenamiento. Estoy convencido que el grupo va a responder bien», destacó Tizza en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

El mendocino llegó a Rincón después de su buena campaña en el Regional Amateur con La Amistad donde cayó con FADEP en una polémica final por el ascenso.

«En principio el acuerdo es partido a partido, iremos viendo cómo nos va. Yo estoy tranquilo y concentrado en este partido. En el fútbol mandan siempre los resultados, para mantenerse hay que ganar», aseguró el DT.

«Los dirigentes vieron el trabajo que venimos haciendo en la Liga, el día a día. Fueron subiendo a varios jugadores que estábamos usando en Lifune, a Valbuena, Esteves, Páez, Cano, fueron 6 o 7 y varios hoy son titulares en el Federal. Fue producto de que los vieron bien en la liga. Ese trabajo nos dio la posibilidad para esta oportunidad. Ahora está en nosotros aprovecharla», agregó.

Sobre los principales puntos a corregir, Tizza analizó: «No voy a cambiar mucho porque yo creo que había cosas que se habían hecho muy bien, el equipo no viene perdiendo, había encontrado solidez en defensa. Lo que estoy buscando es generar más juego, a uno o dos toques, transiciones rápidas y triangulaciones para crearle más ocasiones a los delanteros».

El plantel viajó ayer para llegar dos días antes del partido contra Argentino de Monte Maíz que será este domingo a las 15:30. «Es un viaje de 16, 17 horas, el descanso es tan importante como el entrenamiento, por eso lo hicimos dos días antes», explicó Tizza.