En el nombre del padre: Simeone – Paz, dos generaciones mundialistas

Por primera vez en la historia, dos hijos de jugadores que participaron de un Mundial con la Selección Argentina repetirán el camino de sus padres. Diego Simeone y Pablo Paz integraron el plantel albiceleste en Francia 1998 así como Giuliano Simeone y Nico Paz lo harán en este 2026.

Hay muchos casos de padres e hijos que vistieron la camiseta de Argentina pero no se había dado que en ambos casos sean mundialistas. La coincidencia es completa ya que el antecedente de los futbolistas actuales se remonta al mismo Mundial.

Para Diego Simeone, la de Francia ‘98 fue su segunda copa. La primera fue Estados Unidos ‘94 y después estuvo en Corea y Japón 2002. Llegó al país europeo como uno de los referentes del equipo, fue capitán del equipo y jugó cuatro de los cinco partidos. Solo descansó, con la clasificación a octavos en el bolsillo, ante Croacia. Ese fue el único encuentro que disputó Pablo Paz por lo que no compartieron cancha.

El defensor que surgió en Newell’s ya había sido convocado por Daniel Passarella a los Juegos Olímpicos de Atlanta ‘96.

Otra curiosidad entre los hijos es que ambos nacieron en Europa. Giuliano nació en Roma en 2002 cuando su papá jugaba en Lazio. Solo vivió en Argentina entre 2006 y 2010 mientras el Cholo pasó por Racing (jugador y luego DT), Estudiantes, River y San Lorenzo. Se formó como jugador en España y se asentó en la primera del Atlético Madrid luego de préstamos a Zaragoza y Alavés. Este año fue uno de los puntos altos del equipo, dirigido por su papá.

En la Selección disputó los Juegos Olímpicos de París 2024 con Javier Mascherano de DT y Lionel Scaloni lo incluyó en las convocatorias a la mayor de ahí en adelante. A fines de ese año debutó y en marzo del 2025 metió su primer gol en el recordado 4-1 a Brasil en el Monumental por Eliminatorias.

El caso de Nico Paz es más extremo ya que nunca vivió en Argentina. Nació en España en 2004, mientras su papá jugaba en ese país. Pasó por todas las categorías inferiores del Real Madrid y en las últimas temporadas fue cedido al Como de Italia donde se convirtió en figura. El Merengue tiene una cláusula contractual en la que puede repescarlo y se espera que la utilice en este mercado de pases.

Con la chance de jugar para España, Paz prefirió hacerlo para el país de su papá y fue parte del Sudamericano Sub 20 en 2023. Real Madrid no lo cedió para el Mundial que fue en Argentina ese año. En la mayor debutó en octubre de 2024 y tuvo un buen ingreso con asistencia incluida a Lionel Messi.

Tanto Simeone como Paz son parte una nueva camada en la que Scaloni confía plenamente. Como lo hicieron sus padres en 1998, compartirán el plantel de Argentina que esta ocasión sueña con la cuarta estrella.