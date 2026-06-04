Scaloni sorprendió en la última práctica de la Selección Argentina: el equipo que jugaría ante Honduras

Este miércoles, la Selección Argentina realizó su tercer entrenamiento en Kansas, Estados Unidos. A falta de 7 días para el inicio del Mundial, el equipo de Lionel Scaloni se prepara para el primer amistoso previo, que será este sábado ante Honduras.

Debido a la gran cantidad de lesionados y tocados, se espera en cancha un inusual once titular. En el última entrenamiento, el DT campeón del mundo paró un equipo con dos modificaciones con respecto a la práctica del lunes.

Con un intenso calor, la Selección se entrenó a puertas abiertas en Kansas.

Una de las novedades es que practicó con Agustín Giay en el lateral derecho en lugar de Nicolás Capaldo. Ambos futbolistas tienen chances de meterse en la lista definitiva ante el flojo momento físico que atraviesan Molina y Montiel.

Además, hubo otra modificación en el ataque: José «El Flaco» López entró por Giuliano Simeone y acompañó en la ofensiva a Lautaro Martínez. Fue sorpresivo este cambio ya que Scaloni no suele utilizar el doble 9. De esta forma, el once titular cambiaría el esquema y pasaría de ser un 4-3-3 a un 4-4-2.

El equipo que paró Scaloni: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lautaro Martínez y José López.

Las novedades de la práctica

Las grandes novedades de la jornada fueron la ratificación de que Emiliano Martínez estará disponible para el debut mundialista ante Argelia. El Dibu no dirá presente en los amistosos pero llegará para ocupar el arco el 16 de junio contra el equipo africano.

Por otro lado, tres futbolistas entrenaron diferenciados. Se trata de Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nico Paz. De todas formas, se espera que se sumen al grupo el domingo y lunes. Serán exigidos por el cuerpo técnico para ver si responden y se encuentran en buenas condiciones.

Además, se conoció que Scaloni reservó a cuatro futbolistas en caso de alguna baja inesperada en los entrenamientos previos. Esta lista la integran Emiliano Buendía, Nicolás Capaldo, Santiago Beltrán y Máximo Perrone.