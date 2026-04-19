SUSCRIBITE Diario papel
Futbol Deportes

En la previa del Superclásico, así está el césped del Monumental

River trabajó contrarreloj para mejorar el maltratado césped del Monumental antes de recibir a Boca pero el campo de juego no estará al 100%.

Redacción

Por Redacción

Después del pésimo estado de campo de juego que mostró contra Carabobo el miércoles por la Copa Sudamericana, River trabajó contrarreloj para mejorarlo antes de recibir a Boca en una nueva edición del Superclásico.

Con los arreglos de último momento, el Millonario logró que el pasto no se vea tan amarillo y desparejo pero igual no estará en óptimas condiciones.

El campo de juego quedó muy deteriorado después de los recitales de AC/DC, especialmente en algunos sectores como el que está cerca de la tribuna Centenario.

La cancha no había estado de la mejor manera contra Belgrano pero se vio mucho peor esta semana en el duelo ante Carabobo, lo que encendió las alarmas para el Superclásico de hoy a las 17.

El estado del césped fue uno de los temas en la previa y tanto Gonzalo Montiel como Leandro Paredes, hicieron referencia en la conferencia de prensa del viernes.

«No está en buenas condiciones pero no nos favorece a ninguno de los dos», expresó el defensor. «Somos dos equipos que intentan jugar al fútbol y condiciona un poco el estado pero no le damos tanta importancia», opinó por su parte el volante.


Temas

Boca

Monumental

river

River Plate

Superclásico

Después del pésimo estado de campo de juego que mostró contra Carabobo el miércoles por la Copa Sudamericana, River trabajó contrarreloj para mejorarlo antes de recibir a Boca en una nueva edición del Superclásico.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén