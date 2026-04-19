En la previa del Superclásico, así está el césped del Monumental

Después del pésimo estado de campo de juego que mostró contra Carabobo el miércoles por la Copa Sudamericana, River trabajó contrarreloj para mejorarlo antes de recibir a Boca en una nueva edición del Superclásico.

Con los arreglos de último momento, el Millonario logró que el pasto no se vea tan amarillo y desparejo pero igual no estará en óptimas condiciones.

El campo de juego quedó muy deteriorado después de los recitales de AC/DC, especialmente en algunos sectores como el que está cerca de la tribuna Centenario.

La cancha no había estado de la mejor manera contra Belgrano pero se vio mucho peor esta semana en el duelo ante Carabobo, lo que encendió las alarmas para el Superclásico de hoy a las 17.

⚪🔴🏟️ A horas del comienzo del #Superclásico, así se encuentra el campo de juego del estadio Monumental. pic.twitter.com/TGDCyjdfvu — TyC Sports (@TyCSports) April 19, 2026

El estado del césped fue uno de los temas en la previa y tanto Gonzalo Montiel como Leandro Paredes, hicieron referencia en la conferencia de prensa del viernes.

«No está en buenas condiciones pero no nos favorece a ninguno de los dos», expresó el defensor. «Somos dos equipos que intentan jugar al fútbol y condiciona un poco el estado pero no le damos tanta importancia», opinó por su parte el volante.