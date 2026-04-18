River recibe a Boca en una nueva edición del Superclásico, por el Torneo Apertura: formaciones, hora y TV

Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, los campeones del mundo que serán capitanes en River y Boca, respectivamente.

Este domingo, desde las 17, River recibirá a Boca en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, por la fecha 15° del Torneo Apertura, en el Monumental. Ambos equipos llegan en alza, invictos en sus últimos partidos, y buscarán sumar de a tres en Núñez.

El Millonario acumula nueve encuentros sin perder (siete con el Chacho, uno con Marcelo Escudero y uno con Marcelo Gallardo), mientras que el Xeneize lleva 12. Este domingo, una de las rachas puede cortarse o ambas estirarse en caso de empate.

En un partido que siempre tiene peso propio, el contexto lo potencia: a falta de tres fechas, River marcha segundo en la Zona B con 26 puntos, mientras que Boca se ubica cuarto en la Zona A con 21. Un cruce clave pensando en afianzarse en puestos de playoffs y mejorar la posición de cara a la fase final.

El árbitro será Darío Herrera, quien dirigirá por séptima vez este duelo, y el partido será televisado por TNT Sports y ESPN Premium.

Chacho Coudet ajusta los últimos detalles

Por el lado de River, Eduardo Coudet aún debe definir algunos puntos. La lesión de Fausto Vera ante Deportivo Carabobo alteró sus planes: el mediocampista sufrió un esguince grado 2 en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha y estará afuera por no menos de dos semanas. Vera fue titular en todos los partidos del ciclo Coudet, por lo que su ausencia representa una baja sensible.

Para reemplazarlo, aparecen tres opciones: Kevin Castaño, Giuliano Galoppo y Juan Cruz Meza. El bajo nivel del colombiano y la inactividad del ex Banfield hacen que el juvenil de 18 años sea quien corre con ventaja para meterse en el once.

Meza fue citado por el Chacho para la minipretemporada en Cardales durante la última fecha FIFA y desde entonces sumó minutos en todos los partidos, algo que no ocurría desde septiembre del año pasado, aún con Gallardo como DT. Fue titular por Copa Sudamericana el miércoles pasado y asistió a Facundo Colidio y Sebastián Driussi en los partidos frente a Belgrano y Racing, respectivamente.

Además, Coudet mantiene otra duda en el ataque: Ian Subiabre o Kendry Páez para acompañar a Driussi y Colidio. El ecuatoriano venía con pocos minutos, pero entró desde el banco ante Carabobo y le cambió la cara al equipo, por lo que suma chances de ser titular ante la irregularidad de Subiabre.

De esta manera, el entrenador del conjunto de Núñez solo repetiría tres nombres del partido copero: Santiago Beltrán, Lautaro Rivero y Juan Cruz Meza.

Úbeda apuesta por el once que sale de memoria

En Boca, Claudio Úbeda tiene el panorama más claro y solo realizará un cambio respecto al equipo que recibió a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores.

Agustín Marchesín sufrió en ese partido la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha, estará al menos ocho meses fuera y será reemplazado por Leandro Brey, que disputará su primer Superclásico (al igual que Beltrán en River).

El resto del equipo será el mismo que goleó 3-0 al «Ídolo» en La Bombonera el martes pasado, un once que ya sale de memoria. El equipo del Sifón llega con todo definido en la previa del Superclásico.

Formaciones, hora y TV

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Hora: 17:00.

TV: ESPN Premium y TNT Sports.

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Monumental.