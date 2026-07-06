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En un partidazo, Inglaterra venció a México en el Azteca y está en cuartos de final del Mundial 2026

Inglaterra venció 3 a 2 a México en un partido con muchos condimentos en el Estadio Azteca y clasificó a cuartos de final del Mundial 2026 donde enfrentará a Noruega.

Redacción

Por Redacción

Harry Kane y Jude Bellingham hicieron los goles de Inglaterra ante México. (Foto: AP)

Harry Kane y Jude Bellingham hicieron los goles de Inglaterra ante México. (Foto: AP)

En un partidazo lleno de condimentos, Inglaterra le ganó 3 a 2 a México y lo dejó afuera del Mundial 2026 ante su gente en el Estadio Azteca. Los europeos pasaron a cuartos de final donde enfrentarán a Noruega.

El local empezó mejor y, con el empuje de su público, estuvo cerca con un cabezazo de Raúl Jiménez que tapó bien abajo Jordan Pickford.

En su primera llegada clara, Inglaterra fue efectivo y abrió el marcador. Declan Rice lideró la contra, Bukayo Saka mandó un preciso centro y Jude Bellingham apareció por el segundo palo para meterla de palomita.

México sintió el golpe, se equivocó al salir del medio y el visitante metió el 2-0 inmediatamente. Harry Kane tocó al medio y la empujó nuevamente Bellingham.

El anfitrión reaccionó y descontó en un tiro libre. Luego de un rechace corto, Julián Quiñones sacó un derechazo alto y puso el 1-2 que le dio esperanza al equipo dueño de casa.

En el arranque del segundo tiempo, el visitante comenzó mejor pero Jarell Quansah se fue expulsado por un fuerte planchazo a Jesús Gallardo. A pesar de tener uno menos, Inglaterra pudo meter el 3-1 en un penal de Harry Kane luego de una clara falta del arquero Raúl Rangel a Anthony Gordon.

El local pudo descontar otra vez luego de un penal de Kane a Brian Gutiérrez que dejó dudas. Jiménez lo cambió por gol y puso el 2-3.

México fue con todo a buscar el empate pero Inglaterra se cerró bien atrás y aguantó el resultado con uno menos. Ahora enfrentará a Noruega el próximo sábado a las 18 horas por los cuartos de final.


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En un partidazo lleno de condimentos, Inglaterra le ganó 3 a 2 a México y lo dejó afuera del Mundial 2026 ante su gente en el Estadio Azteca. Los europeos pasaron a cuartos de final donde enfrentarán a Noruega.

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