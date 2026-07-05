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El penal de Bruno Guimarães y el mano a mano de Endrick, los grandes fallos que lamentó Brasil

Brasil quedó afuera del Mundial 2026 en octavos de final en un partido en el que falló situaciones claras.

Redacción

Por Redacción

Brasil se quedó afuera del Mundial 2026 ante Noruega. (Foto: AP)

Brasil se quedó afuera del Mundial 2026 ante Noruega. (Foto: AP)

En un partido increíble en el que erró muchas chances claras, Brasil se quedó afuera del Mundial 2026 contra Noruega en octavos de final.

Todo la efectividad de los europeos de la mano de Erling Haaland, no la tuvo la Verdeamela que falló diversas situaciones pero las que más se lamenta son dos.

Primero el penal que Örjan Nyland le tapó a Bruno Guimarães antes de los 15′. El árbitro cobró falta a Matheus Cunha luego de revisar en el VAR y el volante se hizo cargo del remate.

El mediocampista intentó engañar al arquero que esperó hasta el final y adivinó la intención. Un baño de agua fría y una oportunidad desperdiciada que fue determinante.

En el complemento, Nyland agigantó su figura y Haaland marcó el doblete determinante. Antes, con el partido 0 a 0, Brasil tuvo otra chance inmejorable en un mano a mano de Endrick.

El delantero, que recién había ingresado por Cunha, quedó solo frente al arquero luego de una gran asistencia de Vinicius. El del Lyon controló mal y después definió desviado de zurda.

Recién en el final, el equipo de Carlo Ancelotti descontó con un penal de Neymar que solo sirvió para maquillar el resultado. Brasil se despidió mucho antes de lo esperado.


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En un partido increíble en el que erró muchas chances claras, Brasil se quedó afuera del Mundial 2026 contra Noruega en octavos de final.

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