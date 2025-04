En un partido increíble, Real Madrid eliminó a Real Sociedad y pasó a la final de la Copa del Rey

En un partido increíble, Real Madrid sacó chapa y dejó afuera a Real Sociedad para avanzar a la final de la Copa del Rey. Fue un empate 4-4 que se definió en el alargue.

Ander Barrenetxea abrió el marcador para el equipo que vasco que había perdido 1 a 0 la ida. Se fue solo por izquierda y definió de caño ante Andriy Lunin.

El Merengue lo igualó a los 29′ con una definición sutil de Endrick que se la picó al arquero. El partido se planchó hasta los últimos 20 minutos que fueron de locos.

Real Sociedad volvió a igualar la serie con un gol en contra de Alaba y se puso al frente con un tanto de Mikel Oyarzabal. El Madrid reaccionó y lo revirtió con tantos de Jude Bellingham y Aurelien Tchouameni.

RUDIGER WITH A HEADER TO PUT REAL MADRID AHEAD IN EXTRA TIME 🤯🔥 pic.twitter.com/8KemlRs3qt