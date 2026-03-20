En vivo: Deportivo Rincón pierde con San Lorenzo por los 32avos de final de la Copa Argentina

Deportivo Rincón pierde 3 a 0 con San Lorenzo en la cancha de Quilmes por los 32avos de final de la Copa Argentina. Unos 2.000 hinchas del León viajaron al partido.

Rincón aguantó bien los primeros 20′ pero el Ciclón abrió el marcador de pelota parada. Luciano Vietto pateó un buen tiro libre cerrado casi desde el vértice del área que peinó Guzmán Corujo. El anticipo, en el área chica, no le dio chance al arquero Alejandro Sánchez.

¡EL CICLÓN ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 21', Corujo puso el 1-0 ante #Rincón en los 32avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/Vl98NAE57s — TyC Sports (@TyCSports) March 21, 2026

A los 39′, San Lorenzo llegó al segundo. Fue con un desborde de Mathias De Ritis que tocó al medio y Vietto definió con un gran zurdazo arriba al primer palo.

¡GOL DE VIETTO Y 2-0 PARA SAN LORENZO!🔵🔴



A los 40' del primer tiempo, Luciano Vietto anotó el segundo tanto para el Ciclón ante Deportivo Rincón, por los 32avos de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/0G6drvGwOh — TyC Sports (@TyCSports) March 21, 2026

Antes que termine el primer tiempo, el Ciclón metió el tercero con fortuna. Facundo Gulli probó fuerte de zurda, la pelota pegó en Herrera y se metió por arriba de Sánchez.

El equipo neuquino tiene cinco refuerzos dentro de su once inicial: Rodrigo Herrera, Juan Albertinazzi, Juan Ignacio Achetoni, Axel Oyola y Cristian Estigarribia.

El entrenador, Pablo Castro, optó por una formación con muchos volantes y Estigarribia como único punta, con Oyola por detrás como mediapunta.

Formaciones

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Juan Albertinazzi, Edgardo Díaz; Juan Ignacio Achetoni, Daniel Carrasco, Facundo Miguel, Axel Oyola, Ezequiel Ávila y Cristian Estigarribia. DT: Pablo Castro.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo, Mathias De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Alexis Cuello, Luciano Vietto, Facundo Gulli; y Rodrigo Auzmendi. DT: Alan Capobianco.