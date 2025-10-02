En vivo: con un gol de Maxi Salas, River le gana a Racing por los cuartos de la Copa Argentina

En un partido que promete emociones, River le gana 1 a 0 a Racing con un gol antes de los cinco minutos de Maximiliano Salas en el Gigante de Arroyito de Rosario por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El delantero cumplió con la ley del ex y no festejó el gol. La defensa de Racing quedó mal parada, Colidio desbordó por izquierda y asistió a Salas que definió de primera al cruzarla de zurda.

🇦🇷🏆 ¡RIVER ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 5', Maxi Salas marcó el 1-0 ante Racing. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/47sqPCurN2 — TyC Sports (@TyCSports) October 2, 2025

El Millonario llega golpeado después de cuatro derrotas seguidas y la eliminación en la Copa Libertadores ante Palmeiras. La Academia sí pudo pasar a semifinales donde se medirá con Flamengo por lo que vive un mejor presente.

Para este encuentro, Marcelo Gallardo optó por salir con dos puntas: Maximiliano Salas y Facundo Colidio. Además, Juanfer Quintero y Lucas Martínez Quarta le ganaron las pulseadas a Nacho Fernández y Paulo Díaz.

En Racing, el roquense Facundo Mura es titular como lateral derecho. Marcos Rojo finalmente espera su chance en el banco de suplentes. Enzo Pérez y Juan Nardoni son las ausencias principales en cada uno.

Formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Tomás Conechny y Adrián Maravilla Martínez. DT: Gustavo Costas.