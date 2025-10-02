Buenas noticias para Costas: Marcos Rojo fue habilitado para jugar el torneo local con Racing

Hace instantes se conoció la inesperada noticia, en la previa del duelo decisivo frente a River. Mirá cuál fue el motivo de la aprobación por parte de AFA.

Buenas noticias para Costas: Marcos Rojo fue habilitado para jugar el torneo con Racing

A horas de enfrentar a River por Copa Argentina, Racing recibió una noticia que le sacó una sonrisa a sus hinchas: Marcos Rojo fue habilitado y podrá disputar el torneo Clausura con la Academia.

Desde el club, confirmaron que llegó el visto bueno por parte de la AFA. Racing había presentado hace unos días la documentación médica que certifica la lesión de un futbolista, del cual no se ha dado a conocer el nombre. Con esta justificación, la dirigencia pidió por la incorporación del central y recibió el sí.

Con la aprobación, Rojo podrá disputar lo que resta del torneo local, las semifinales de la Copa Libertadores y los partidos de Racing por Copa Argentina. Vale aclarar que el ex Boca no se encontraba habilitado para jugar los encuentros del Clausura, ya que la Academia lo inscribió luego del plazo establecido.

Para Costas, la incorporación de Rojo es vital. Tras 10 fechas, Racing está fuera de la zona de clasificación de la Zona A, porque se ubica 12° con 11 puntos. Además, el tramo final del Clausura y el cruce contra Flamengo le demandarán una carga y desgaste muy grande, donde necesitará recambio para la triple competencia.

El historial de Marcos Rojo frente a River que ilusiona a Racing en la Copa Argentina

Este jueves se enfrentarán River y Racing por los cuartos de final de Copa Argentina a partir de las 18. El Millonario y la Academia se verán las caras en Rosario, más precisamente en el Gigante de Arroyito. Será un partido con muchos condimentos, ya que Maxi Salas se verá las caras con su exequipo y Marcos Rojo se volverá a cruzar con el equipo de Marcelo Gallardo.

El defensor central con pasado en Boca y la Selección Argentina, se reencontrará con River, rival al que enfrentó en 11 oportunidades con un balance favorable: 7 triunfos, 1 empate y solo 3 derrotas. Ese historial alimenta la ilusión de los hinchas académicos en la previa de un cruce decisivo.

Aun así, el recuerdo reciente no es tan positivo porque la última vez que enfrentó al Millonario terminó con derrota 2-1 en el Monumental, además de haber sido expulsado en dos ocasiones anteriores.