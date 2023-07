Enzo Fernández habló de su reacción cuándo lo convocaron al Mundial y la verdad de la carta a Messi

Enzo Fernández fue una de las grandes sorpresas del título de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y hoy reveló cómo fue el momento en el que se enteró que iba al Mundial, la curiosidad de las charlas con Lionel Scaloni y la verdad sobre la carta que le escribió a Lionel Messi hace 7 años.

El mediocampista debutó en la Selección nacional el 24 de septiembre del 2022. Menos de dos meses después inició el Mundial y él estaba dentro de los 26 jugadores que representaron al país en la Copa del Mundo. El futbolista que por ese entonces se encontraba en Benfica, confesó que no pudo dormir en la semana previa a confirmarse la convocatoria.

«En ese momento me llegó un audio de Matías Manna (parte del cuerpo técnico de Scaloni) y, cuando lo escuché, me puse a llorar. No lo podía creer, estuve como 20 minutos llorando solo. Después salí de la habitación, mi mujer estaba en el sofá con mi hija y, cuando se lo conté, nos abrazamos y lloramos juntos», expresó.

Luego, agregó en diálogo con Olé: «Fue un momento muy especial porque toda mi carrera me preparé para esto… Todos los chicos sueñan con jugar un Mundial, y más aún ganarlo. Pero, además, tres meses antes empecé a prepararme física y psicológicamente por si me tocaba… Y al final fue un sueño».

Posteriormente, el ex River, hizo hincapié en la confianza que se tenía para el Mundial y la posibilidad concreta de ganarse un lugar entre los titulares.

«Confiaba en mí mismo y sabía que, si tenía la oportunidad, la iba a aprovechar. Venía hablando mucho con Nico Otamendi, que era mi compañero en Benfica, y él me decía que me prepare, que podía llegar a estar. Me ayudó un montón, me aconsejó y me motivó», contó el mediocampista sobre los días en los que aún no tenía confirmada su presencia en la Copa del Mundo.

Para transitar esos momentos de ansiedad por saber qué pasaría, reveló que tiene «un coaching que me ayuda mucho con eso». El hoy jugador del Chelsea se preparó para «disfrutar el momento, no dejar pasar un montón de cosas, momentos con la familia, y vivir el presente, no estoy pensando en lo que va a pasar después».

Tras confirmarse su nombre entre los 26, era una incógnita saber cuánto jugaría en el certamen: «Si no me tocaba, iba a apoyar a mis compañeros. Pero cuando estás ahí, obvio que querés jugar. Y más un Mundial», expresó. «Tuve la tranquilidad de que iba a tener la oportunidad, que el cuerpo técnico por algo me llevaba y confiaba en mí mismo de que, cuando tuviera una oportunidad, iba a hacerlo de la mejor manera». remarcó.

Eso sí, era consciente de que «era increíble que, en tan poco tiempo, con solo tres años de carrera, estaba ahí por jugar un Mundial. Fue todo una locura», se sinceró. Además, aclaró que le cayó la ficha cuando, junto a Julián Álvarez, su compañero de habitación, abrieron la puerta: «Lo miré y le dije: ‘Qué loco, mirá dónde estamos… ¡Vamos a jugar un Mundial!’. Era increíble que concentrábamos juntos en River y estábamos en Qatar siendo los dos muy jóvenes, con 21 o 22 años, cumpliendo un sueño. Poder representar a Argentina no tiene precio».

En cuanto a Scaloni, entrenador de la Selección, Fernández sorprendió al revelar que «nunca tuve la oportunidad de hablar mano a mano con él», algo que uno podría haber imaginado en momentos como cuando iba a debutar como titular en el encuentro ante Polonia: «Me enteré en la charla técnica».

Sí tuvo charlas con todo el cuerpo técnico en las que estaba él: «Siempre nos transmitía tranquilidad y nos decía que estemos preparados porque todos podíamos jugar».

«Muchas veces, el día anterior al partido, paraba un equipo, pero nunca sabíamos si era el que iba a jugar. Nos enterábamos en la charla previa al partido. En mi caso, lo tomo como algo normal. Quizá porque estaba acostumbrado porque en River, Marcelo (Gallardo), hacía lo mismo», agregó.

La relación con Messi

«Messi es increíble como futbolista, lo veía en Barcelona y soñaba con jugar alguna vez con él. Siempre hacía cuentas para ver si los años me iban a dar y se dio. Jugamos el Mundial para él. Es muy generoso como compañero», describió Enzo.

«En la jugada que hice el gol contra México, me dijo que me quede de apoyo y yo pensé en tirar el centro hasta que vi que me quedó la pelota de cara al arco y pateé. En el banco fue tremendo verlo ese partido», recordó sobre el encuentro de la segunda fecha.

Además, reveló que él no escribió la carta que publicó en Facebook en 2016 cuando Messi se retiró momentáneamente de la Selección y se viralizó durante el Mundial.

Su presente en Chelsea

«Tenemos un gran equipo, con enormes jugadores y ojalá venga Paulo Dybala porque es un crack. Le escribí diciéndole que venga», reconoció.

«Verme en Chelsea me da orgullo, soy la transferencia más cara de la historia de la Premier hasta ahora. Es una locura lo que se paga igual en el fútbol. Tomo con naturalidad el tema de jugar al fútbol, con la menor presión posible. No pienso en eso aunque leo y escucho que creen que debo rendir en base a lo que pagaron, pero si me critican para destruir no escucho, a diferencia de las constructivas», finalizó.