Enzo Fernández y Exequiel Palacios fueron homenajeados en San Martín

Los jugadores de la Selección Argentina Enzo Fernández y Exequiel Palacios fueron homenajeados hoy por una multitud en la localidad bonaerense de San Martín luego de la obtención del Mundial de Qatar.

Los mediocampistas, ambos surgidos en River Plate, recibieron el cariño de cerca de diez mil personas que se acercaron a la plaza central de la localidad de la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

Ambos futbolistas habían sido declarados «ciudadanos ilustres» del partido de San Martín y hoy fueron homenajeados por el municipio ante una multitud.

En una jornada especial, el evento contó un show del grupo musical «La Mosca», que cantó el hit de la hinchada en la Copa del Mundo: «Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar…».

«Estoy emocionado. Quiero agradecer el cariño de la gente que vino hasta acá con el calor y nos esperó. Se me llena el pecho de orgullo», expresó Enzo Fernández, una de las figuras equipo campeón y elegido el mejor jugador joven del torneo.

El mediocampista, de 21 años, nació en el barrio de Villa Bonich y sus primeros pasos en el fútbol los dio en el club La Recova de Villa Lynch.

«Es una alegría enorme estar en el lugar en el que uno creció. No hay palabras para expresar lo que siento. Es algo muy lindo», manifestó, por su lado, Exequiel Palacios.

El «Tucu» Palacios nació en Famaillá, a unos 35 kilómetros de San Miguel de Tucumán, pero a los pocos meses su familia se mudó a José León Suárez y es considerado un hijo pródigo de San Martín al igual que Fernández.

Palacios, actual jugador de Bayer Leverkusen de Alemania, se inició en el club Junta Vecinal José Ingenieros, ubicado en el barrio de Lanzone, y, luego, pasó a las divisiones inferiores de River Plate.

Hoy, los pequeños jugadores de ambos clubes de barrio estuvieron en la primera fila del evento y pudieron ver de cerca a sus ídolos.

«A los chicos les digo que luchen por sus sueños, por lo que quieren. Sean perseverantes. Escuchen a sus padres y a sus hermanos. Vayan por el buen camino, estudien y sean buenas personas«, destacó Fernández, quien, después de su gran rendimiento en Qatar 2022, es buscado por los clubes más importantes de Europa.

«Ahora no sé nada y no me quiero meter. Estoy enfocado en Benfica», respondió, con timidez, el número 24 ante la consulta del conductor del evento organizado por el municipio a cargo del intendente Fernando Moreira.

Los dos futbolistas subieron al escenario vestidos con sus respectivas camisetas de la «Albiceleste», la medalla dorada colgada en el pecho y una réplica de la Copa del Mundo.

Tanto Fernández como Palacios debutaron profesionalmente en River Plate y, si bien no llegaron a compartir campo de juego, forjaron una amistad ya que ambos compartían viaje para ir a los entrenamientos.

De esta manera, ambos futbolistas se sumaron a los jugadores del equipo nacional que fueron distinguidos en sus ciudades natales luego de conseguir la tercera Copa del Mundo.

Antes, ya habían sido recibidos en sus lugares de nacimiento Alexis Mac Allister, Julián Álvarez, Emiliano «Dibu» Martínez, Lionel Scaloni, Lautaro Martínez, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez y Nahuel Molina, entre otros.