Es de Villa Regina y fue seleccionado por el Barcelona: «Es un sueño que no esperaba poder cumplir»

Vivir del fútbol es el sueño de la mayoría de los jóvenes y Tobías Braida es uno de ellos. El joven de 16 años, oriundo de Villa Regina, participó de una prueba con el Barcelona y ahora fue seleccionado para entrenar en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

El joven futbolista de Círculo Italiano dialogó con RN Radio y describió detalles de la prueba que superó a cargo del conjunto culé. «Estoy emocionado, es un sueño que no esperaba poder cumplir con Barça Academic. Esperemos que salga todo bien allá en España«, comenzó Tobías en el programa Pará un Poco.

El oriundo de Villa Regina fue seleccionado durante una prueba que realizó la institución española en Cipolletti en diciembre del año pasado. Durante las prácticas, los seleccionadores vieron sus habilidades y no dudaron en incluirlo para esta experiencia internacional.

En ese sentido, Braida dio detalles sobre la prueba que superó en Cipolletti: «Todos los días éramos evaluados y al final del día hacíamos un partido, el último día nos dieron certificados y dijeron que la semana próxima nos iban a mandar si éramos seleccionados. En ese momento, le avisaron a mi mamá».

La experiencia que se llevará a cabo en España incluye la participación en partidos amistosos y conocer las las instalaciones del club, entre ellas La Masía, el centro de entrenamiento en el que se formaron las grandes figuras como Lionel Messi, Andrés Iniesta y Xavi.

Escuchá a Tobías Braida por RÍO NEGRO RADIO:

Cómo surgió la chance de participar en la prueba del Barcelona

Con respecto al acercamiento que tuvo el joven hacia la academia del Barcelona, su madre tuvo un papel fundamental.

«Me enteré en el trabajo estando en Neuquén, tenemos un lavadero que va mucha gente y escuchamos en la radio que hacían el reportaje a uno de los integrantes de la academia. En ese momento me interesó, y cuando me comuniqué, me dijeron que se hacía en Cipolletti, en el predio Area 22«, comentó La madre de Tobías, Sabina Braida.

«Con mis ahorros lo pagué en octubre y que cuando salió de entrenar, le comenté la situación. El 15 y 16 comenzó el entrenamiento. Era una cosa de muchos chicos, con turnos de mañana y tarde, a los padres no nos permitían estar en los entrenamientos, solo en el último día. El día final venía un regalo que lo iban a comunicar y ese fue, su convocatoria«, describió.

Sobre la citación a la experiencia en España, Sabina reveló cómo lo recibió la familia: «Nos agarró de sorpresa, nunca nos íbamos a imaginar que iba a estar en un grupo así, en la cuna de Messi«.

Tobías Braida, de Villa Regina a Barcelona

El joven de 16 años explicó sus cualidades futbolísticas que lo llevaron a ser seleccionado por el gigante español. «Estoy jugando de extremo por ambos lados y también de 9, pero en la academia probé de extremo porque aproveché mi altura, y mis piernas largas para la velocidad».

Antes de finalizar, Braida confesó sus expectativas para el futuro: «me gustaría cuando sea mas grande poder jugar en un club importante y poder llegar a la Selección en algún momento«.