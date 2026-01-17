El equipo de Bendita apuntó contra Laura Ubfal por su filosa nota sobre el rating

Laura Ubfal hizo una columna televisiva titulada “La caída de Bendita TV”, y los integrantes del programa apuntaron contra ella.

La periodista analizó el desempeño del ciclo tras la salida de Beto Casella, actualmente en América, y la conducción temporal de Edith Hermida en Canal 9.

En su web, Ubfal describió la complejidad de la televisión de verano y comparó mediciones con otros ciclos como LAM, El Encargado y Telenoche.

Según su análisis, Bendita habría marcado 1.8 puntos de rating, cifra que señaló como una de las más bajas del ciclo, además, remarcó que el principal problema de esta nueva etapa sería el panel que acompaña a la conductora.

Según contó Alejandro Guatti en Intrusos, Edith Hermida optó por no hablar con la prensa tras leer la nota: “No quiso hacer la nota porque estaba muy caliente, no quería arrepentirse de decir lo que sentía”, explicó el cronista.

Quien sí tomó la palabra fue Estefi Berardi, panelista del ciclo, quien expresó su molestia: “No leí la nota, pero me la contaron cuando llegué. Me parece muy mala leche”, señaló.

Berardi aclaró que no tiene intención de entrar en una pelea con Ubfal, pero admitió que dentro del equipo sintieron que el artículo buscaba “bajarle el precio al programa”.

Más duro fue Guille Barrios, también panelista, quien calificó el texto como “absolutamente innecesario” y manifestó: “Beto ya está en América, este Bendita es una hoja en blanco, borrón y cuenta nueva”.

Además defendió el trabajo interno: “Muchos se sintieron golpeados por esa mirada. Laura se equivocó, sobre todo en el título, que es bastante chocante”.

Barrios negó que el programa esté en decadencia y fue tajante: “Bendita no es ningún fracaso. Se está construyendo para mejorar todos los días y seguir entreteniendo a la gente”.

