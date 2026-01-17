Después del fallo, Rolando Figueroa exoneró a tres condenados por la estafa con planes sociales

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, expulsó del Estado a tres de los doce condenados por la estafa con planes sociales. Se trata de Ricardo Soiza, Nésto Sánz y Marcos Osuna, quienes eran trabajadores del ministerio de Desarrollo Social cuando cometieron la defraudación.

La exoneración, que es la máxima sanción administrativa que puede recibir un empleado público, se dispuso ayer por decreto.

El tribunal integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita los declaró responsables por el delito de admnistración fraudulenta agravada. A Soiza le impuso 5 años de prisión; a Sánz 4 años y 6 meses y a Osuna 4 años.

Desde 2023, cuando se abrió la investigación administrativa, dejaron de percibir su salario. Osuna y Sánz tenían su planta permanente en la subsecretaría de Trabajo, mientras que Soiza dependía de la subsecretaría General.

«Que de la totalidad de la prueba vinculada al presente sumario, surge que ha sido probada con suficiencia la responsabilidad administrativa y disciplinaria de los agentes respecto a los hechos que se les imputan», afirma en los fundamentos el decreto 55/2026.

Sostiene que los exagentes violaron obligaciones básicas del empleo público: conducta decorosa, lealtad, honestidad y resguardo del interés estatal. No es solo un delito, es una falta incompatible con seguir en su puesto.

La estafa, que asciende a $153.377.900, habilita además a que se los declare responsables patrimoniales del perjuicio ocasionado a las arcas del Estado.

En el caso de Emmanuel Victoria Contreras, que también fue condenado pero recibió una pena en suspenso, lo que definió el gobernador es que pese a haber renunciado a su puesto quede asentado en el legajo que transgredió con su conducta las normas establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo.

Soiza ingresó al Estado en 1998, durante la última gestión de Felipe Sapag. Sánz lo hizo en 2003 y Osuna en 2006 cuando gobernaba Jorge Sobisch.

La fiscalía apelará la sentencia para que cambie la calificación a asociación ilícita. Indistintamente de lo que se suceda ya no podrán volver a ser empleados públicos.

La situación del resto

Los jueces responsabilizaron a doce funcionarios y funcionarias de la maniobra, entre ellos el exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca.

Diario RÍO NEGRO consultó con fuentes gubernamentales, que aseguraron que los demás casos se tramitan en otros expedientes administrativos y que, por ese motivo, todavía no se determinó la sanción.