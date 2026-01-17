Sebastián Báez cayó en la final de Auckland y perdió su invicto en 2026

Sebastián Báez no pudo ante Jakub Mensik y cayó en la final del ATP 250 de Auckland. Fue derrota 6-3 y 7-6 frente al checo, en su primer traspié en este 2026. El bonaerense llegaba al duelo decisivo luego de siete victorias consecutivas en el arranque de la temporada.

Mensik se quedó con el primer set por la eficacia en los momentos claves. En el arranque, Báez tuvo punto de quiebre pero no pudo concretarlo. La única diferencia ocurrió en el sexto juego, cuando el checo se adueño del servicio de su rival y fue firme con su saque para ponerse arriba en el marcador.

Ya en la segunda manga, cada uno se hizo fuerte con su servicio y no cedió ninguna posibilidad de break, hasta el undécimo juego. El drama comenzó cuando el parcial estaba 5-5. El argentino realizó dos doble faltas, el campeón quebró, se puso 6-5 y sacó para campeonato. Cuando parecía que ya estaba definido el título, Báez resurgió y llevó el segundo set al tiebreak, luego de obtener su primer break.

En la definición, el bonaerense tuvo tres sets points pero lastimosamente no pudo concretar ninguno. Mensik aprovechó esta situación y remontó para ganar el tiebreak por 9-7 y quedarse con el título en Nueva Zelanda.

Báez cerró con derrota una gran semana en Nueva Zelanda.

En la entrega de premios, el tenista de 25 años expresó su alegría por haber llegado a esta instancia y agradeció a su cuerpo técnico: «Disfruté la semana. Gracias por todo el apoyo de mi equipo, que está siempre en las buenas y en las malas, que en los últimos años han sido complicados para mí«.

Esta derrota no opaca en absoluto el gran presente de Báez, que en este arranque de 2026 derrotó a dos top ten, obteniendo la mejor victoria de su carrera, y además ya consiguió más victorias en canchas rápidas a comparación de la temporada pasada. El argentino ya se enfoca en el Abierto de Australia, donde debutará el próximo lunes frente al francés Giovanni Mpetshi Perricard (63°).

Debuts confirmados de los argentinos en el Australian Open

Se sorteó el cuadro principal del Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año que comenzará este sábado y se extenderá hasta el 1° de febrero. En la rama masculina, habrán 8 representantes argentinos. En cambio, Solana Sierra será la única mujer, donde tendrá su debut en este torneo.