Escándalo en la Premier League: el inédito motivo por el que despidieron a un árbitro

Un nuevo escándalo tiene como protagonista a la Premier League y a un árbitro en Inglaterra. En las últimas semanas se filtró un video del juez en el que apuntaba contra un entrenador del certamen y desde la organización tomaron una drástica decisión.

Se trata de David Coote, quien estuvo en el centro de la tormenta luego de que se difundiera un video en el que insultaba duramente a Jürgen Klopp cuando estaba en Liverpool.

El árbitro de 42 años fue despedido por la organización responsable de los árbitros profesionales en el Reino Unido (PGMOL). En un comunicado confirmaron la decisión: “Se determinó que sus acciones violaban gravemente las disposiciones de su contrato de trabajo, por lo que su puesto se consideró insostenible. Para nosotros, seguir apoyando a David Coote es importante y seguimos comprometidos con su bienestar”.

Coote negó «vehementemente una conducta inapropiada» y aseguró que «el video viral en el que aparece no es auténtico». El juez tiene derecho a apelar la decisión, pero se encuentra en una situación comprometedora.

En noviembre, la FA inició un proceso sobre las acusaciones de que había hablado de dar una tarjeta amarilla en la previa de un partidos. Además, se conoció que estaba siendo investigado por supuesto consumo de drogas durante la Eurocopa.

“El Liverpool fue una mier.. ¿Klopp? Cabrón, absoluto cabrón. Aparte de haberme criticado cuando arbitré contra Burnley, me acusó de mentir y luego me echó la bronca», comenzó Coote en el video que se filtró.

